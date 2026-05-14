Una abogada de la UNLP fue premiada por la Corte

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Una egresada de la Facultad de Derecho de la UNLP fue distinguida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al obtener uno de los mejores promedios de la carrera de abogacía en todo el país. Se trata de María Delfina Sciutto, quien recibió el “Premio Corte Suprema de Justicia de la Nación” tras graduarse con un promedio de 9,70, el más alto entre los egresados de Derecho de la UNLP de la promoción 2024.
La distinción fue entregada en un acto realizado en el Palacio de Justicia y encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.
El reconocimiento, creado en 1991 mediante una acordada del máximo tribunal, se otorga cada año al estudiante con el promedio más alto de cada facultad de Derecho del país. En esta edición fueron distinguidos 23 graduados y graduadas de universidades públicas y privadas. Para la convocatoria correspondiente a la promoción 2024, la Corte estableció que sólo podían acceder al premio quienes acreditaran un promedio igual o superior a 9 puntos.
Sciutto quedó en el quinto lugar entre los promedios más altos de todo el sistema universitario argentino.
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