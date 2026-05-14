Un avance histórico contra el cáncer de páncreas: el medicamento que nació de una idea considerada “imposible”

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Lo que durante décadas fue visto como una misión imposible para la ciencia podría transformarse en uno de los mayores avances en la lucha contra el cáncer de páncreas. Un grupo de investigadores logró desarrollar un fármaco experimental capaz de atacar una proteína clave vinculada al crecimiento de tumores pancreáticos, pulmonares y de colon.
El medicamento, llamado daraxonrasib, mostró resultados prometedores en pacientes con cáncer de páncreas metastásico, una de las enfermedades más agresivas y difíciles de tratar. Según los primeros ensayos clínicos, quienes recibieron el tratamiento lograron extender considerablemente su expectativa de vida en comparación con quienes realizaron quimioterapia tradicional.
El hallazgo se centra en la proteína KRAS, una especie de “interruptor” celular que, cuando sufre mutaciones, impulsa el crecimiento del cáncer. Durante años, los científicos creían que era prácticamente imposible desarrollar un medicamento capaz de bloquearla debido a su compleja estructura. Sin embargo, tras décadas de investigaciones y múltiples fracasos, lograron diseñar una estrategia innovadora para desactivarla.
Especialistas consideran que este descubrimiento podría representar el avance más importante en oncología desde la aparición de la inmunoterapia. Además, destacan que abre la puerta a nuevos tratamientos dirigidos no solo al cáncer de páncreas, sino también a otros tumores de alta mortalidad.
Aunque el medicamento todavía se encuentra bajo revisión de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, los resultados generaron una enorme expectativa dentro de la comunidad científica internacional. Los investigadores remarcan que no se trata de una cura definitiva, pero sí de una herramienta capaz de cambiar el panorama para miles de pacientes que hasta ahora tenían muy pocas opciones de tratamiento.
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