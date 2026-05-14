“La construcción en La Plata está en una situación crítica”

El presidente y el vice de Apymeco, en la redacción de EL DIA / EL DIA

Las autoridades de la Asociación de Pymes de la Construcción de la provincia de Buenos Aires (Apymeco) trazaron un panorama alarmante sobre la actividad de la construcción en La Plata y advirtieron que el sector atraviesa una de las etapas más complejas de los últimos años, afectado por la caída de la obra pública, la falta de crédito hipotecario, el derrumbe de la demanda y las dificultades generadas por el nuevo Código de Ordenamiento Territorial del municipio.

Durante una visita a la redacción de EL DIA, el presidente de la entidad, Nicolás Marín, y el vicepresidente, Matías Pecci, señalaron que, aunque los indicadores de 2025 muestran una leve recuperación respecto del año pasado, el sector continúa entre un 25% y un 30% por debajo de los niveles de actividad de 2023. “La mejora es sobre pisos históricamente muy bajos”, remarcaron.

Según explicaron, la construcción en la región sufrió primero el freno de la obra pública nacional y luego la paralización de proyectos provinciales y municipales. A eso se sumó la retracción de la obra privada y el impacto del nuevo código urbano platense, al que calificaron como perjudicial para los desarrollos inmobiliarios.

“El espíritu del código es bajar la capacidad constructiva de los terrenos y eso reduce todavía más la rentabilidad”, explicó Pechi. En ese marco, advirtieron que el costo del metro cuadrado alcanzó niveles récord medidos en dólares. El índice que elabora mensualmente Apymeco ubica hoy el valor de construcción de un edificio tipo en torno a los 1.500 dólares por metro cuadrado, prácticamente un máximo histórico.

Sin embargo, aclararon que el problema no reside únicamente en el costo de construir, sino principalmente en la falta de demanda. “No hay compradores que convaliden esos valores”, sostuvo Marín, quien vinculó esa situación con los bajos salarios y, sobre todo, con la ausencia de crédito hipotecario. “En todo el mundo el mercado inmobiliario se mueve con financiamiento bancario. En Argentina eso prácticamente no existe”, afirmó.

Los empresarios también describieron una fuerte retracción en corralones y proveedores de materiales, con ventas deprimidas y márgenes de rentabilidad cada vez más reducidos. Aunque reconocieron que la apertura de importaciones moderó algunos aumentos de precios en materiales como aluminio, sanitarios o griferías, advirtieron sobre la incertidumbre que genera la reposición futura de productos y repuestos.

Otro de los puntos cuestionados fue la presión impositiva. Señalaron que existen distorsiones tributarias a nivel nacional, provincial y municipal que desalientan la actividad formal. Entre otros ejemplos, mencionaron el impuesto al débito bancario aplicado al pago de salarios y el fuerte incremento de los derechos de construcción en La Plata.

Además, cuestionaron la implementación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y aseguraron que todavía existen dificultades operativas dentro del Municipio para aprobar proyectos y permisos. “Hoy muchos desarrolladores están buscando oportunidades en otros municipios”, concluyeron.