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Jueves fresco por la mañana en La Plata, pero repunta por la tarde: cómo seguirá el tiempo

Jueves fresco por la mañana en La Plata, pero repunta por la tarde: cómo seguirá el tiempo
14 de Mayo de 2026 | 07:17

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Con una mañana fría pero con mejoras hacia la tarde, el clima acompaña este jueves en La Plata. Según el pronóstico, la jornada se presentará con cielo algo nublado y vientos leves del sector sur y este, en un contexto típicamente otoñal.

La temperatura mínima fue de 6°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 18°C por la tarde, aportando condiciones frescas pero agradables para quienes deban salir de casa.

Para el viernes, en tanto, se espera una leve suba de la temperatura y mejores condiciones climáticas. El cielo continuará algo nublado, aunque el ambiente pasará de frío a agradable gracias al ingreso de vientos leves del noreste.

De acuerdo al informe meteorológico, la mínima prevista para mañana será de 8°C y la máxima llegará a los 20°C, anticipando un cierre de semana con temperaturas más templadas en la región.

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