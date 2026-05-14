Jueves fresco por la mañana en La Plata, pero repunta por la tarde: cómo seguirá el tiempo

Con una mañana fría pero con mejoras hacia la tarde, el clima acompaña este jueves en La Plata. Según el pronóstico, la jornada se presentará con cielo algo nublado y vientos leves del sector sur y este, en un contexto típicamente otoñal.

La temperatura mínima fue de 6°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 18°C por la tarde, aportando condiciones frescas pero agradables para quienes deban salir de casa.

Para el viernes, en tanto, se espera una leve suba de la temperatura y mejores condiciones climáticas. El cielo continuará algo nublado, aunque el ambiente pasará de frío a agradable gracias al ingreso de vientos leves del noreste.

De acuerdo al informe meteorológico, la mínima prevista para mañana será de 8°C y la máxima llegará a los 20°C, anticipando un cierre de semana con temperaturas más templadas en la región.