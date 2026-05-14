Habló el contratista de Adorni: “Parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo”
Habló el contratista de Adorni: “Parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo”
“El balance es positivo, me voy satisfecho, di todo”: Pata Pereyra, tras la eliminación y esperando novedades
Aumentó la nafta y activan otro congelamiento por 45 días: los nuevos precios en La Plata de YPF, Shell y Axion
Una muerte en La Plata generó dudas por la posible existencia de una mala praxis médica
Tras un aval judicial, avanzarán con la obra de la plaza España
Los médicos de La Plata ya no atienden a los afiliados del IOMA por 48 horas
Estupor en La Plata por un supuesto abuso a un nene de 6 años en un ámbito religioso
Hoy, sorteo del concurso mundialista de EL DIA, por el álbum y las figuritas
Se supo quién es la joven empresaria apuntada como la novia de Mauricio Macri ¿Ya se lo contó a Juliana Awada?
Fallo millonario contra Eduardo Fort: Rocío Marengo armó un verdadero escándalo
Cruzada solidaria en La Plata por una nena de 4 años que afronta una severa enfermedad y necesita viajar a México
Un avance histórico contra el cáncer de páncreas: el medicamento que nació de una idea considerada “imposible”
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Xi Jinping recibió a Trump en Beijing en una cumbre marcada por temas comerciales y geopolíticos
VIDEO. Pérez Disalvo: “El público es el sexto hombre del equipo”
Un campeón del mundo suelto en La Plata: el profe Luis Martin y una visita motivadora
La inseguridad, sin control: más comerciantes duermen en el trabajo
“Los rectores de las universidades cobran 4 veces más que el Presidente”
Revuelo en el Congreso por un Tesla Cybertruck: aseguran que pertenece a un diputado libertario
Quién es el polémico árbitro que es empleado de la Provincia y cobra $4.000.000
Jueves fresco por la mañana en La Plata, pero repunta por la tarde: cómo seguirá el tiempo
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 14 de mayo 2026
Shakira, Madonna y BTS serán el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026
Los números de Gran Hermano en una noche con doble eliminación y nueva nominación
VIDEO. “La construcción en La Plata está en una situación crítica”
Los antecedentes del nene de 14 años que denunció que lo balearon en un robo en La Plata: sospechan de una coartada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se trata de India Vargas, de 4 años, afectada por una epilepsia refractaria. Debe someterse a un costoso tratamiento con Cytotron en otro país para mejorar su calidad de vida
Escuchar esta nota
Dos padres de La Plata apelaron a la solidaridad de los vecinos para afrontar los gastos de un costoso tratamiento que debe realizar su hija de tan solo 4 años de edad. La niña se llama India Vargas y fue diagnosticada con epilepsia refractaria, una de las formas más severas de la enfermedad. La única posibilidad para mejorar su calidad de vida es someterse a una innovadora práctica médica con Cytotron, que en la Argentina no está disponible. La suma que deben reunir ronda los 20 mil dólares. En ese marco, se lleva a cabo una campaña denominada "Todos por India", que consiste en la realización de colectas y distintas actividades cuyas recaudaciones son destinadas a ayudar a la pequeña platense.
La mamá de India, Alejandra Flores, contó que la niña nació "a través de un parto normal y estuvo todo bien hasta los 3 meses, cuando comenzó a ahogarse". "Desesperados, la llevamos al hospital y, después de un mes internada, le diagnosticaron encefalopatía epiléptica con paroxismo y supresión, una de las epilepsias más severas", recordó.
Alejandra relató que, a raíz de la enfermedad, "India llegó a tener 20 convulsiones en un día; actualmente no tiene manejo motor y posee muchas complicaciones con la deglución". "En este momento recibe dos anticonvulsivantes y también THC (cannabis), pero aun así tiene convulsiones... Es una guerrera día a día", resaltó.
Asimismo, explicó que India "usa sonda nasogástrica para alimentarse" y que pasan "mucho tiempo en los hospitales por su salud".
La mujer aseguró que los profesionales que atienden a India le recomendaron una opción para que la niña pueda mejorar su calidad de vida. "Nunca bajamos los brazos y por eso ahora se nos presentó un tratamiento en México con el dispositivo Cytotron". "Este permite reducir sus convulsiones. Los médicos nos dijeron que sería bárbaro que ella pueda realizar esta práctica", sostuvo.
LE PUEDE INTERESAR
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 14 de mayo 2026
Alejandra afirmó que la suma de dinero a reunir, para que India pueda viajar a Ciudad de México y realizar el tratamiento con Cytotron, ronda los 20 mil dólares. Por ese motivo, junto al papá de la niña, Ariel, dieron inicio a una campaña solidaria que consiste en colectas y actividades culturales que se difunden habitualmente en la cuenta de Instagram @todosxindia. Si bien el viaje está previsto para enero de 2027, deben reunir los fondos bastante tiempo antes.
El próximo encuentro por India será en Bar Expreso, situado en 12 y 72. Quienes deseen aportar su granito de arena pueden acercarse allí el próximo domingo. Además, sus familiares y conocidos comparten a través de las redes sociales todos los datos para recibir donaciones, con el fin de que India pueda encontrar en México un alivio a su severa enfermedad.
“La ayuda, por mínima que sea, puede marcar una enorme diferencia en su vida. India no tiene capacidad motriz y se alimenta con zonda porque debido a su enfermedad se ahoga incluso con la saliva", manifestó la mamá en medio de la cruzada solidaria.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí