Cruzada solidaria en La Plata por una nena de 4 años que afronta una severa enfermedad y necesita viajar a México

Dos padres de La Plata apelaron a la solidaridad de los vecinos para afrontar los gastos de un costoso tratamiento que debe realizar su hija de tan solo 4 años de edad. La niña se llama India Vargas y fue diagnosticada con epilepsia refractaria, una de las formas más severas de la enfermedad. La única posibilidad para mejorar su calidad de vida es someterse a una innovadora práctica médica con Cytotron, que en la Argentina no está disponible. La suma que deben reunir ronda los 20 mil dólares. En ese marco, se lleva a cabo una campaña denominada "Todos por India", que consiste en la realización de colectas y distintas actividades cuyas recaudaciones son destinadas a ayudar a la pequeña platense.

La mamá de India, Alejandra Flores, contó que la niña nació "a través de un parto normal y estuvo todo bien hasta los 3 meses, cuando comenzó a ahogarse". "Desesperados, la llevamos al hospital y, después de un mes internada, le diagnosticaron encefalopatía epiléptica con paroxismo y supresión, una de las epilepsias más severas", recordó.

Alejandra relató que, a raíz de la enfermedad, "India llegó a tener 20 convulsiones en un día; actualmente no tiene manejo motor y posee muchas complicaciones con la deglución". "En este momento recibe dos anticonvulsivantes y también THC (cannabis), pero aun así tiene convulsiones... Es una guerrera día a día", resaltó.

Asimismo, explicó que India "usa sonda nasogástrica para alimentarse" y que pasan "mucho tiempo en los hospitales por su salud".

La mujer aseguró que los profesionales que atienden a India le recomendaron una opción para que la niña pueda mejorar su calidad de vida. "Nunca bajamos los brazos y por eso ahora se nos presentó un tratamiento en México con el dispositivo Cytotron". "Este permite reducir sus convulsiones. Los médicos nos dijeron que sería bárbaro que ella pueda realizar esta práctica", sostuvo.

Actividades solidarias por India

Alejandra afirmó que la suma de dinero a reunir, para que India pueda viajar a Ciudad de México y realizar el tratamiento con Cytotron, ronda los 20 mil dólares. Por ese motivo, junto al papá de la niña, Ariel, dieron inicio a una campaña solidaria que consiste en colectas y actividades culturales que se difunden habitualmente en la cuenta de Instagram @todosxindia. Si bien el viaje está previsto para enero de 2027, deben reunir los fondos bastante tiempo antes.

El próximo encuentro por India será en Bar Expreso, situado en 12 y 72. Quienes deseen aportar su granito de arena pueden acercarse allí el próximo domingo. Además, sus familiares y conocidos comparten a través de las redes sociales todos los datos para recibir donaciones, con el fin de que India pueda encontrar en México un alivio a su severa enfermedad.

“La ayuda, por mínima que sea, puede marcar una enorme diferencia en su vida. India no tiene capacidad motriz y se alimenta con zonda porque debido a su enfermedad se ahoga incluso con la saliva", manifestó la mamá en medio de la cruzada solidaria.