Shakira, Madonna y BTS serán el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

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Por primera vez en la historia de la Copa Mundial FIFA, artistas se subirán al escenario para un mega espectáculo durante el descanso de entretiempo. Serán Shakira, Madonna y BTS.
Así, la FIFA confirmó una noticia de impactante rumbo al Mundial 2026. Por primera vez en la historia de la Copa Mundial, habrá un mega espectáculo durante el medio tiempo de la final del campeonato de fútbol que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Los artistas elegidos para encabezar el evento de medio tiempo son la barranquillera Shakira, la reina del pop, Madonna, y la exitosa banda de K-pop surcoreana BTS.
El encargado de producir la iniciativa es el líder de Coldplay, Chris Martin, en colaboración con producción de Global Citizen.
Según se pudo saber, esta nueva propuesta musical tiene un propósito de recaudar fondos para la fundación Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que busca mejorar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo.
Chris Martin, impulsor de la idea, fue el encargado de anunciar los nombres de los artistas que se subirán al escenario durante la final del Mundial con un video que protagonizó con la presencia de los Muppets. En el clip, el cantante y Elmo nombraron a los artistas que mejor representan la "unidad".
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"El escenario más grande del mundo. Un propósito aún más grande. El 19 de julio, el show final de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM llega al Estadio de Nueva York de Nueva Jersey, con superestrellas".
"Una primera Copa Mundial de la FIFA, el Halftime Show apoya al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa histórica que trabaja para recaudar 100 $ millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para los niños de todo el mundo. A lo largo del torneo, 1 USD de cada boleto vendido a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM será donado al Fondo", cerraron sobre la idea detrás de la propuesta.
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