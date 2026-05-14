Fallo millonario contra Eduardo Fort: Rocío Marengo armó un verdadero escándalo

Eduardo Fort y su ex mujer, Karina Antoniali, madre de sus tres hijos mayores, estaban enfrentados en la Justicia por los alimentos de los chicos.

Según se informó, el empresario no habría cumplido con la manutención durante varios años.

Ahora, el fallo millonario fue en su contra y deberá pagarle. Así, Rocío Marengo reaccionó muy enojada.

"Se venía arrastrando un incumplimiento en la cuota de alimentos", explicaron en la tele.

Allí, Karina Antoniali lo había acusado de no pagar durante ocho años. En la actualidad, la mayor tiene 25 años y los mellizos, 16. Además, denunció que Eduardo Fort nunca la había dejado trabajar mientras estaban juntos, por lo que también le pidió que continúe pagándole la obra social.

"Consiguió un pago retroactivo millonario con recursos a la cámara e incluso, a la corte", explicó Nico Peralta sobre el fallo contra Eduardo Fort.

Por su parte, Karina Antoniali festejó el fallo a su favor en las redes. Cabe recordar que, en 2025, ya había logrado un embargo. "Consiguió un pago retroactivo millonario con recursos a la cámara e incluso, a la corte. Ganó en todas las instancias y ahora, él pagó", explicaron los especialistas en los medios.

Entonces, Rocío Marengo defendió a Eduardo Fort y aseguró que él siempre mantuvo a sus hijos y cumplió con todo lo que tenía que pagar. "Entiendo que, a veces, hay acuerdos, hay estafas y la Justicia mira para un costado", lanzó la conductora, dejando en evidencia que habrían conspirado contra su marido.

"Tengo entendido que Eduardo sintió que era una estafa lo que estaban haciendo porque no ganaba nada, a todo le decían que no. Gracias a Dios, todo llegó a su fin", expresó Rocío Marengo. Por otro lado, reveló que hace muchos años que no tiene vínculo con Karina, pero sí con los hijos: "Hay un nene que vive con nosotros hace un montón de años y se le sigue pagando la cuota a la madre".

"Yo fui muy castigada por la otra parte, no teniendo nada que ver. Ojalá termine, aunque conociéndola, a veces las cosas no terminan", deslizó Rocío Marengo.

La conductora explicó que sigue bancando a Eduardo porque es un padre y lo acompaña: "El tiempo pone a todos en su lugar. Los chicos están grandes y pueden salir a hablar, a decir las cosas como son".

"El nene hace mucho que decidió vivir con el papá y conmigo. Lo amamos y nos ama, pero eso no lo contó ella", lanzó Rocío Marengo.