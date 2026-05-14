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Deportes |¿Quién estará como DT en el Clausura?

“El balance es positivo, me voy satisfecho, di todo”: Pata Pereyra, tras la eliminación de Gimnasia y esperando novedades

“El balance es positivo, me voy satisfecho, di todo”: Pata Pereyra, tras la eliminación de Gimnasia y esperando novedades
14 de Mayo de 2026 | 09:02

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Ariel Pereyra habló tras la eliminación de Gimnasia ante River y dejó abierta la incógnita sobre su continuidad al frente del equipo. El entrenador tripero lamentó la derrota, aunque valoró el esfuerzo de sus dirigidos durante el ciclo que encabezó de manera interina.

“El balance es positivo, me voy satisfecho, di todo”, expresó el Pata en conferencia de prensa luego de la caída que dejó al Lobo afuera del Torneo Apertura. Además, remarcó el compromiso del plantel y destacó el cambio futbolístico que mostró el equipo desde su llegada.

Pereyra también evitó confirmar qué sucederá con su futuro en el club y aseguró que todavía no mantuvo conversaciones definitivas con la dirigencia. “No hablé nada todavía”, sostuvo, aunque dejó en claro su identificación con Gimnasia y el cariño que siente por la institución.

El DT asumió de manera interina tras la salida de Fernando Zaniratto y logró una racha positiva que ilusionó a los hinchas triperos. Bajo su conducción, el equipo consiguió siete triunfos consecutivos y llegó hasta los cuartos de final del certamen

En medio de la incertidumbre por su continuidad, Pereyra volvió a remarcar que su prioridad siempre fue aportar desde el lugar que le tocó ocupar. “Estoy agradecido por la oportunidad”, señaló el entrenador, que dejó una buena imagen pese a la eliminación. La palabra y voto la tiene Carlos Anacleto, el presidente.

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