Una muerte generó dudas por la posible existencia de una mala praxis médica

Denunciaron un presunto caso de mala praxis tras la muerte de un hombre de 46 años que se sometió a una cirugía de hernia de disco en una clínica céntrica de la Ciudad.

Según la presentación, el paciente había ingresado al centro asistencial para una intervención programada y, luego de la misma, sufrió reiteradas descompensaciones, que derivaron en su fallecimiento mientras era sometido a una aparente práctica reparatoria.

De acuerdo al relato aportado por allegados de la víctima, tras el acto quirúrgico el hombre presentó dificultades respiratorias y episodios cardíacos, por lo que debió ser trasladado a terapia intensiva. Se sospecha de la aparición de un coágulo en la zona afectada.

Horas más tarde, los médicos de la institución salieron a informar que el hombre había sufrido una hemorragia interna y que su estado era muy crítico.

Ya durante la mañana siguiente, la familia fue notificada de que el paciente había sido nuevamente intervenido para intentar controlar el sangrado. Finalmente, profesionales de la clínica comunicaron su deceso en medio de esa operación, lo que provocó muestras de una profunda conmoción.

Los familiares señalaron además que no recibieron precisiones claras sobre las causas de la muerte y remarcaron que el hombre se había realizado estudios previos que, según indicaron, habían resultado aptos para la intervención.

Sin dudas, el correr de las horas potenció el dolor y las dudas sobre la actitud y aptitud profesional, lo que valió la interposición de la denuncia para que el caso sea analizado en profundidad y se deslindes eventuales responsabilidades penales, de existir las mismas. Sea del cirujano o de todo el equipo médico interviniente.

La Justicia investiga ahora las circunstancias del hecho, en medio de un fuerte hermetismo.