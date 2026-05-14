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Un campeón del mundo suelto en La Plata: el profe Luis Martin y una visita motivadora

Un campeón del mundo suelto en La Plata: el profe Luis Martin y una visita motivadora

El profe Luis Martin en la charla que brindó a los chicos de Gonnet

14 de Mayo de 2026 | 07:49

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El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, y poco a poco el chip mundialista se va activando en cada argentino con la ilusión de volver a levantar el trofeo máximo de selecciones, como ocurrió en Qatar 2022 de la mano de Lio Messi. En ese marco La Plata vive con pasión el fútbol y tener en la Ciudad a uno de los campeones del mundo no es poca cosa.

Es por eso que la presencia del profe Luis Martin, parte del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, fue un imán para que más de 300 nenes, adolescentes y adultos se hagan presente en el predio de 501 y 141 que pertenece a Polideportivo Gonnet, en donde Luifa brindó una charla en la que repasó sus inicios en la Liga Amateur Platense, su llegada a la Selección, los torneos ganados y, claro está, sus expectativas de cara al Mundial que se viene en junio. 

Martin, que tiene a su hijo Tomás jugando en la primera división del conjunto amarillo y que también está en la lista de una preselección de la Liga, respondió preguntas y se sacó fotos con cuanta persona se lo requirió. Pero además dejó conceptos claros en lo que respecta a la formación de los futbolistas desde temprana edad, como así también desplegó todos sus conocimientos en torno a la preparación física de los jugadores. Con una humildad que lo caracteriza, el profe también hizo hincapié en la lucha por sus sueños, luego de contar su experiencia en el fútbol profesional, la decisión de ponerse a estudiar a los 26 años y más tarde llegar a la élite del fútbol mundial, previo paso por las inferiores de Estudiantes, "el club de mis amores", según reconoció.

"Yo no me formé al lado de Pep Guardiola. Yo me formé con los entrenadores de la Liga y estudié con docentes de acá. Después sí me tocó estar al lado de los mejores, como Messi", tiró a modo de mensaje motivacional  para los chicos y los PF que escuchaban atentamente sus conceptos. Y a la hora de hablar de los motivos del éxito de Scaloni en el seleccionado dijo que "el grupo te deposita en lugares que nunca te vas a esperar. Y es por ese motivo que si bien hubo otras selecciones con jugadores de mayor nivel, en ésta hubo una cuestión grupal. Todos estaban compenetrados en seguir adelante, sabían lo que tenían que hacer y en qué momento hacerlo”.

Por otro lado, recibió distintos regalos por parte del club, entre ellos una camiseta. Y fue allí que prometió devolverla con la firma de todos los jugadores de la Scaloneta.

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El video completo de la charla que brindó el profe Luis Martin:

 

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