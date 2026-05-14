Los números de Gran Hermano en una noche con doble eliminación y nueva nominación

Gran Hermano vivió una gala intensa con doble eliminación y una nueva nominación dentro de la casa, aunque los números de rating no lograron alcanzar las marcas habituales del reality.

Así, durante gran parte de la noche, el programa se movió entre los 9 y 10 puntos y solo por momentos consiguió acercarse a los 11.

Lo cierto es que, la pantalla de Telefe venía de Pasapalabra y de Triángulo Amoroso, la serie de Wanda Nara, que dejaron un piso de 7.1 puntos.

Con el inicio de la gala y la rápida definición de la doble eliminación, el ciclo comenzó a crecer de manera sostenida y logró tocar los 10 puntos.

En los minutos más fuertes de la emisión, el reality llegó incluso a rozar los 11 puntos de rating.

Pero, el pico duró poco tiempo y los números volvieron a bajar una vez terminada la salida de los dos participantes de la casa más famosa del país.

Después de la eliminación doble, comenzó la nueva nominación. Una instancia que volvió a dejar a varios jugadores en placa apenas un día después de haberse salvado.

Allí, en ese tramo, el rating descendió y se estabilizó entre los 9.6 y 9.8 puntos.

De todos modos, los números quedaron algo lejos del promedio que suele conseguir el programa en las galas fuertes. En las últimas semanas, Gran Hermano venía manteniéndose entre los 12 y 13 puntos, especialmente en noches de eliminación o momentos de alto conflicto dentro de la casa.