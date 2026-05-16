Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Otra empresa textil en concurso de acreedores en medio de la crisis del sector

Otra empresa textil en concurso de acreedores en medio de la crisis del sector
16 de Mayo de 2026 | 08:02

Escuchar esta nota

La empresa Hilado del rubro textil ingresó formalmente en la nómina de empresas en trámite de concurso preventivo de acreedores. Con esta medida judicial, controlada por la familia Karagozian intenta reordenar sus compromisos financieros en medio de una retracción de las ventas en el mercado interno y una mayor competencia por el ingreso de mercadería importada.

La resolución que dispuso la apertura de la convocatoria fue emitida por Walter Peralta, titular de la Sala Unipersonal N° 5 de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja. La disposición, que tomó estado público mediante su inserción en el Boletín Oficial, fija las pautas y plazos legales para esta firma que forma parte del grupo TN Platex, una de las corporaciones con mayor peso en la actividad algodonera del país. Ante las consultas de la prensa, los directivos de la sociedad prefirieron no emitir declaraciones sobre el tema.

La solicitud de la convocatoria de acreedores había sido presentada el pasado 11 de febrero por la conducción de la firma, cuyo presidente es Teodoro Karagozian. En aquella oportunidad, las autoridades de Hilado atribuyeron el pedido a las complicaciones del escenario económico general, señalando que la producción local de hilados y tejidos venía sufriendo el impacto simultáneo de la retracción del mercado doméstico, la flexibilización de las compras en el exterior y las facilidades para adquirir indumentaria a través de portales digitales internacionales, a lo que sumaron los efectos del ingreso de prendas de segunda mano y las tasas de interés reales de financiamiento que se registraron durante el período anterior.

A través de un documento corporativo, los responsables de la organización explicaron que el conjunto de estas variables achicó los márgenes de rentabilidad y afectó el volumen de operaciones de las fábricas del sector, provocando que algunas firmas competidoras llegaran a colocar mercadería en el mercado a precios inferiores a los de fabricación para poder generar liquidez.

Desde el entorno de la conducción empresaria sostuvieron que el pedido de concurso se formalizó tras haber ensayado otras alternativas para evitar la instancia judicial. En ese sentido, mencionaron que se aplicaron programas internos para disminuir los costos fijos, elevar los niveles de eficiencia fabril, preservar los puestos de trabajo y avanzar en la modernización de los bienes de capital, pero aclararon que el menor ritmo de actividad del mercado aceleró la necesidad de reconfigurar los pasivos corporativos que ya se venía planificando.

Los voceros de la textil fundamentaron que el recurso legal tiene por objeto asegurar que los establecimientos fabriles sigan en funcionamiento continuo y establecer un esquema previsible para responder ante los acreedores de la sociedad.

LE PUEDE INTERESAR

El autismo en la mira: detectan un patrón común en las profesiones de las madres

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Antidepresivos durante la gestación: ¿incrementan el riesgo de autismo en los hijos?

La tramitación del expediente, bajo la jurisdicción de los tribunales de La Rioja, ya cuenta con el cronograma de fechas fijadas para las distintas etapas del proceso comercial durante este año. Los acreedores tendrán tiempo hasta mediados de junio para presentarse ante los profesionales de la sindicatura a verificar sus acreencias, mientras que los informes individuales de los créditos se esperan para el mes de agosto y el informe general de la situación patrimonial deberá ser entregado por los síndicos a mediados de octubre.

Esta situación se conoce pocas semanas después de que se desactivara otra unidad de negocios vinculada al mismo grupo familiar, denominada DFAC. El proyecto comercial de indumentaria, cuyas siglas significaban De Fábrica Al Consumidor, se había puesto en marcha en 2023 con la premisa de comercializar ropa de confección básica nacional de forma directa al público, obviando las cadenas tradicionales de distribución.

La propuesta comercial intentaba visibilizar que los valores finales de las prendas de vestir respondían principalmente a la carga impositiva y los costos de comercialización intermedios antes que al valor de la materia prima y la confección, utilizando para ello canales digitales de difusión donde se desglosaban los costos del sector.

Pese al desarrollo del proyecto, los administradores de DFAC comunicaron la inviabilidad de mantener la estructura fabril propia a partir de los cambios macroeconómicos del último mes de 2025. Según adujeron, las firmas clientes volcaron su abastecimiento hacia productos importados, lo que restó sustentabilidad a los talleres locales, y optaron por la disolución de la marca antes que por reconvertir el negocio hacia la tercerización de la producción en el exterior.

Cabe recordar que Teodoro Karagozian se desempeñó durante un corto período como integrante del cuerpo de asesores económicos del gobierno nacional, cargo del que fue removido a mediados de 2024 luego de manifestar observaciones en el plano de la política macroeconómica y cambiaria implementada por el Ministerio de Economía.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Falsa cita en La Plata: una trampa sexual que acabó en extorsión

Quedó expuesto: un docente platense “chapeaba” con ser novio de Lali Espósito

El IPS confirmó la fecha de pago a jubilados bonaerenses en mayo: cuándo arranca el cronograma

VIDEO. Hubo un triple choque y le echan la culpa a un pozo

Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con shows, teatro, música y más

El efectivo vuelve a ser atractivo en La Plata: descuentos de hasta el 40% en comercios

Flamengo llega golpeado al cruce con Estudiantes: fue eliminado en 16avos de la Copa de Brasil

Por falta de pago de abril, trabajadores de Gimnasia están con retención de tareas en las sedes
+ Leidas

Pesar por el fallecimiento del exjuez Juan Carlos Bruni

Amplio triunfo de la conducción en el Colegio de la Abogacía local

VIDEO. Revuelo por un video que muestra a Cristina Kirchner en la calle

VIDEO. Protesta frente al San Martín

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

YPF presentó un proyecto RIGI récord por US$25.000 millones

Pagano le respondió a Milei tras los insultos y lo denunció penalmente
Últimas noticias de Información General

El autismo en la mira: detectan un patrón común en las profesiones de las madres

Los números de la suerte del sábado 16 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

VIDEO. ¡Sorpresa! Aparece el “pez pene” tras la ciclogénesis que afectó a Chubut

Salud digital: las recetas, ahora en el celular
La Ciudad
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 16 de mayo 2026
Sábado gris y con chances de lluvia en La Plata: cómo seguirá el tiempo el fin de semana
Súper Cartonazo de $2.000.000: los números publicados este sábado 16 de mayo en el diario EL DIA
VIDEO. Protesta frente al San Martín
VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
Deportes
Estudiantes afina detalles para visitar al Mengao
¿Mete Pata?
El plantel fue liberado hasta el 15 de junio
Los juveniles triperos enfrentan a Riestra
A todo o nada: River y Rosario Central por un lugar en la final
Policiales
Violento choque entre un auto y una moto en City Bell: dos jóvenes terminaron hospitalizados
VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet
Explotación infantil y trata laboral en La Plata
Fue a jugar al pádel y a la salida lo encañonaron
Entró por salame y pan, pero terminó asaltado
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco
“La tortuga de Darwin”: la ingeniosa comedia que reimagina la evolución
Doctor Solari: la UBA le otorgó al Indio el título Honoris Causa: “Me pone muy feliz”, dijo
“Me hace mucho bien”: Tinelli, súper enamorado, se tiró de nuevo a la pileta del amor

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla