Máxima tensión en Medio Oriente: Israel y EE. UU. se preparan para reanudar la guerra contra Irán

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El Ejército israelí entró en estado de alerta total a la espera de una definición de Donald Trump, quien daría por fracasadas las negociaciones con Teherán.
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El fantasma de una reactivación del conflicto bélico total en Medio Oriente cobró fuerza este domingo tras revelarse que Israel y Estados Unidos se preparan intensamente para reanudar las hostilidades contra Irán.
El ejército israelí se declaró en estado de máxima alerta operativa ante la inminencia de nuevos ataques, condicionados a una decisión final del presidente estadounidense, Donald Trump, quien, según fuentes gubernamentales citadas por el diario hebreo Yedioth Ahronoth, considera que Teherán no cederá a sus exigencias para alcanzar una paz duradera.
La parálisis en los canales diplomáticos y el endurecimiento de las posturas reactivaron las maquinarias de guerra en Occidente. De acuerdo con información publicada por The New York Times, el Pentágono ya diseña los planes de contingencia para retomar las operaciones militares directas, argumentando que los objetivos estratégicos de Washington no fueron alcanzados, especialmente en lo relativo al desmantelamiento de la infraestructura nuclear de la República Islámica.
Según se supo, este escenario se produce a solo días de que Estados Unidos y Baréin impulsaran una polémica resolución en la ONU para quebrar el cerco iraní en el estratégico estrecho de Ormuz.
La reacción de Teherán ante las advertencias de la Casa Blanca no se hizo esperar. El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, advirtió hoy que cualquier nueva incursión armada en su territorio desencadenará una respuesta “más contundente, severa y devastadora”, que incluirá tácticas de represalia “sorpresivas” en toda la región.
Con el pacto de cese al fuego virtualmente herido de muerte y las tropas norteamericanas e israelíes desplegadas en posiciones de ataque, la comunidad internacional observa con alarma el colapso definitivo de la tregua iniciada el pasado mes de febrero.
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