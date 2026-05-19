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Tiros, amenazas y un arma robada: detenidos tras allanamientos en City Bell

Tiros, amenazas y un arma robada: detenidos tras allanamientos en City Bell
19 de Mayo de 2026 | 15:50

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Dos personas fueron aprehendidas este lunes en el marco de una investigación por un episodio de abuso de armas agravado ocurrido días atrás en City Bell. Durante los procedimientos, la Policía secuestró una pistola que tenía pedido de secuestro activo por una causa de robo.

El hecho que originó la investigación ocurrió el pasado 11 de mayo en una vivienda ubicada sobre calle 461 entre 20 y 21. Según la denuncia, un joven se encontraba en la vereda de su domicilio cuando observó el paso de un hombre y una mujer a bordo de una moto, momento en el que comenzaron los insultos.

Fuentes policiales indicaron que, tras retirarse del lugar, el sospechoso regresó minutos más tarde y la discusión escaló. En ese contexto, habría extraído un arma de fuego tipo pistola y efectuado al menos tres disparos hacia el suelo, a escasa distancia de la víctima, para luego escapar nuevamente en el motovehículo.

A partir de tareas investigativas y el análisis de cámaras, efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) lograron identificar al presunto implicado y establecer domicilios vinculados a la causa. Con intervención judicial, se ordenaron dos allanamientos: uno en la zona de calle 56 entre 20 y 21 y otro en 21D entre 457 y 458.

Los operativos arrojaron resultado positivo y culminaron con la aprehensión de un hombre de 22 años y una joven de 19. Además, se secuestró una pistola calibre .380 con cargador y una munición.

Al verificar el arma en el sistema, los investigadores constataron que registraba un pedido de secuestro activo desde octubre de 2023, requerido por una fiscalía platense en el marco de una causa por robo.

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La investigación quedó en manos de la UFI N°3 de La Plata, que avaló las actuaciones y dispuso las medidas de rigor para los aprehendidos.

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