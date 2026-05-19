Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gran Concurso de EL DIA: escaneá el código QR y ganá el álbum y 20 paquetes de figuritas del mundial

Deportes

Santiago Ascacíbar recibió una dura sanción y Boca lo pierde el resto de la fase de grupos

Santiago Ascacíbar recibió una dura sanción y Boca lo pierde el resto de la fase de grupos
19 de Mayo de 2026 | 16:16

Escuchar esta nota

Boca recibió una dura noticia en la previa del duelo por Copa Libertadores ante Cruzeiro en la Bombonera. La Conmebol oficializó una sanción de dos partidos y una multa de tres mil dólares para el mediocampista, Santiago Ascacíbar, tras su expulsión ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil por la fecha 4 de dicho certamen.

El jugador de Estudiantes de La Plata había visto la tarjeta roja directa en la caída del "Xeneize" ante Barcelona de Ecuador en condición de visitante, luego de una patada desmedida sobre Milton Céliz. 

Sin la presencia de Ascacíbar para los compromisos ante el equipo de Belo Horizonte de este martes y frente a la Universidad Católica de Chile en la última fecha del grupo D, el cuerpo técnico de Úbeda tendrá que tener en cuenta otra preocupación ligada a la conducta disciplinaria de sus futbolistas.

Actualmente, tres de las piezas habituales en la formación inicial arrastran dos amonestaciones en lo que va del torneo. Se trata del volante Leandro Paredes y los defensores Lautaro Blanco y Ayrton Costa. Todos ellos se verán obligados a disputar el duelo ante los brasileños con extrema cautela, ya que una nueva tarjeta amarilla los privará de estar presentes en el último y decisivo encuentro ante el equipo del país trasandino.

Boca marcha tercero en su grupo con seis unidades, apenas un punto por detrás de la línea que comparten Cruzeiro y Universidad Católica, ambos líderes con siete puntos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

VIDEO. Así llegó Estudiantes a Río: sin Funes Mori, con Pierani y el 11 inicial casi confirmado para Flamengo

EN FOTOS | Las calles de Río de Janeiro se tiñen de rojo y blanco

"Fideo" Di María y otro sugestivo posteo en las redes sociales

Ya rigen cambios en dos ramales de la línea 273: a qué vecinos afecta y cómo es el nuevo recorrido

Marcha atrás: el Pincha le ganó la pulseada a la AFA

Insfrán será operado de una hernia inguinal: cómo llega a la pretemporada el arquero de Gimnasia

El historial del hombre de La Plata acusado de matar a un chico de 15 años en Chascomús: abuso sexual y peleas

¡Alivio! Apareció Santino, el joven de La Plata del que no se sabía nada desde hacía 3 días
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes realiza los últimos ajustes en Río: el plantel entrena en el predio de Vasco da Gama

Rojo no vuelve a Estudiantes: Racing tiene todo acordado para que firme su continuidad

Fue el primer platense referente de Los Pumas: ¿dónde está el monumento que prometieron por Pochola Silva?

"Fideo" Di María y otro sugestivo posteo en las redes sociales
La Ciudad
Apareció un elefante marino en Ensenada: qué pasará con el animal
Denuncian invasión de ratas en dos escuelas de La Plata: "Muerden los alimentos y una cayó encima de una maestra"
VIDEO.- Misterio en La Plata por una cruz esvástica enterrada y buscan conocer su pasado
Multas, secuestro de vehículos y aprehensiones, el saldo de operativos viales en La Plata
Otra mañana polar y sol a pleno este martes en La Plata
Espectáculos
Muere Totó La Momposina, cantautora ícono del folclor colombiano Bogotá, Colombia
“Perdón si te lastimé”: Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri se reencontraron en los Martín Fierro 2026
Ácido comentario de Santiago del Moro a Laura Ubfal durante los Martin Fierro 2026: ola de críticas en las redes
Rodrigo Lussich estalló por el Martín Fierro a Wanda Nara: "Una vergüenza"
Mirtha Legrand, Martín Fierro a conducción femenina: "Soy de fierro, mientras tenga salud, voy a seguir" 
Policiales
Tiros, amenazas y un arma robada: detenidos tras allanamientos en City Bell
El historial del hombre de La Plata acusado de matar a un chico de 15 años en Chascomús: abuso sexual y peleas
Denuncian a una familia por "amenazas de muerte" en La Granja contra dos feriantes
Muerte del joven en Chascomús: afirman que el detenido por la golpiza vive en La Plata
Asesinaron de dos balazos en el pecho a un joven con prontuario: dos detenidos
Política y Economía
Milei aseguró que "estamos convencidos del camino y no vamos a ceder en la lucha contra la inflación"
Cómo es el plan voluntario para regularizar las cuotas de viviendas que lanzó la Provincia
Quedó en suspenso una reunión clave por la pelea Martín Menem vs Santiago Caputo
Caen los bonos y las acciones argentinas en Wall Street y sube el riesgo país
Los salarios en general tuvieron un crecimiento, pero inferior a la inflación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla