Santiago Ascacíbar recibió una dura sanción y Boca lo pierde el resto de la fase de grupos

Boca recibió una dura noticia en la previa del duelo por Copa Libertadores ante Cruzeiro en la Bombonera. La Conmebol oficializó una sanción de dos partidos y una multa de tres mil dólares para el mediocampista, Santiago Ascacíbar, tras su expulsión ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil por la fecha 4 de dicho certamen.

El jugador de Estudiantes de La Plata había visto la tarjeta roja directa en la caída del "Xeneize" ante Barcelona de Ecuador en condición de visitante, luego de una patada desmedida sobre Milton Céliz.

Sin la presencia de Ascacíbar para los compromisos ante el equipo de Belo Horizonte de este martes y frente a la Universidad Católica de Chile en la última fecha del grupo D, el cuerpo técnico de Úbeda tendrá que tener en cuenta otra preocupación ligada a la conducta disciplinaria de sus futbolistas.

Actualmente, tres de las piezas habituales en la formación inicial arrastran dos amonestaciones en lo que va del torneo. Se trata del volante Leandro Paredes y los defensores Lautaro Blanco y Ayrton Costa. Todos ellos se verán obligados a disputar el duelo ante los brasileños con extrema cautela, ya que una nueva tarjeta amarilla los privará de estar presentes en el último y decisivo encuentro ante el equipo del país trasandino.

Boca marcha tercero en su grupo con seis unidades, apenas un punto por detrás de la línea que comparten Cruzeiro y Universidad Católica, ambos líderes con siete puntos.