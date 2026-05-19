Alerta por hantavirus en la Provincia: Salud confirmó más casos y se incrementó la cifra de fallecidos

La Provincia de Buenos Aires atraviesa un brote de hantavirus en zonas endémicas rurales y periurbanas, según advirtió el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense. Aunque históricamente el otoño y el invierno registran menor circulación de la enfermedad, las autoridades sanitarias alertaron sobre un incremento de casos por encima de lo esperado para esta época del año.

El informe oficial (Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana que va del 3 al 9 de mayo) señala que desde comienzos de 2025 se observa un aumento sostenido de contagios en áreas donde el virus suele estar presente, principalmente en sectores rurales y periurbanos. El hantavirus presenta una marcada estacionalidad, con mayor incidencia durante la primavera y el verano, pero el escenario actual encendió las alarmas por la persistencia de casos fuera de ese período.

Durante todo 2025 se confirmaron 37 contagios en territorio bonaerense, de los cuales 12 personas fallecieron. En tanto, en lo que va de 2026 ya se registraron 18 casos confirmados y siete muertes asociadas a la enfermedad, una cifra que preocupa a las autoridades por la velocidad de aparición y la gravedad de los cuadros.

La comparación con el mismo período del año pasado también refleja un incremento: mientras que en 2025 se habían contabilizado 12 casos, este año el número asciende a 18. De acuerdo con el Ministerio de Salud provincial, el índice epidémico de hantavirus alcanzó 1,67 durante las últimas siete semanas epidemiológicas (SE 12 a 18), un valor que ubica la situación dentro de un escenario de brote, ya que supera el umbral de 1,25.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por el contacto con excrementos, saliva u orina de roedores silvestres infectados, especialmente el denominado “ratón colilargo”. También puede producirse contagio al inhalar partículas contaminadas presentes en ambientes cerrados o poco ventilados.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolores musculares, cansancio, dolor abdominal y dificultades respiratorias, por lo que las autoridades recomiendan consultar de inmediato ante signos compatibles, especialmente tras haber estado en áreas rurales o espacios con posible presencia de roedores.

Desde Salud insistieron en reforzar medidas preventivas como mantener limpios y ventilados galpones o viviendas deshabitadas, evitar la acumulación de basura y alimentos expuestos, sellar posibles ingresos de roedores y utilizar protección adecuada al limpiar espacios cerrados.