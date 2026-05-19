“Perdón si te lastimé”: Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri se reencontraron en los Martín Fierro 2026

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Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa se reunieron en los Premios Martín Fierro de Televisión 2026 y dejaron momentos memorables durante la transmisión, como el encuentro entre las tres estrellas de la TV argentina en el escenario. Una de las perlitas que regaló la transmisión es la revelación de Moria Casán sobre el pedido de disculpas a Georgina Barbarossa, por si en algún momento le había causado un daño.
La entrega de los galardones otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) concluyó con Guido Kaczka, que levantó el fierro de oro; pero, antes, un abrazo entre las mencionadas conductoras y Carmen Barbieri marcó parte del ritmo de la noche.
Si bien buena parte del protagonismo de la velada se lo llevó Mirtha Legrand, hubo un icónico abrazo y, horas después, Moria lo relató en su programa: “Sentí que ella se emocionaba. Me parece que las dos nos dijimos ‘te quiero’, pero yo le dije: ‘Sorry si te lastimé’”.
“Cuando nos abrazamos sentí que ella estaba conmovida. Estaba frágil. Para mí el momento fue verdadero, una cosa linda, juntarnos. Yo me sentí muy bien. No me pareció forzado ni hipócrita. Somos mujeres del espectáculo con una trayectoria importante. Somos prestigiosas y populares”, cerró la diva.
Por su parte, Barbarossa se hizo eco, pero corrigió una de las palabras de su interlocutora: “No dijo ‘sorry’, dijo ‘perdón si te lastimé. Te honro, te quiero mucho’. Yo no dije que me pidió disculpas porque si no parezco una despechada. ‘Sí, vino y me pidió perdón’”.
Para los espectadores, se trató de una foto grupal que sellaba alguna reconciliación, aun sin saber este cruce de palabras que se remonta a décadas de un enfrentamiento mediático, después de que La One había hablado sobre las adicciones del difunto esposo de Georgina, Miguel “El Vasco” Lecuna.
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