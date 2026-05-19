Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gran Concurso de EL DIA: escaneá el código QR y ganá el álbum y 20 paquetes de figuritas del mundial

Policiales

Clausuraron un taller clandestino en La Plata y atraparon al dueño con autopartes robadas

 La policía encontró pruebas con puertas y un capot que contaban con pedido de secuestro

Clausuraron un taller clandestino en La Plata y atraparon al dueño con autopartes robadas
19 de Mayo de 2026 | 16:17

Escuchar esta nota

Un desarmadero ilegal fue desbaratado en las últimas horas en la zona de Gambier, durante un procedimiento que terminó con un hombre, de 55 años, tras las rejas. El operativo se hizo en un local de la calle 137, entre 50 y 52, en el marco de las inspecciones habituales que dicta la "Ley de Desarmaderos" para controlar la compra y venta de repuestos usados y motos.

Fuentes policiales informaron que los oficiales de la Subcomisaría La Unión entraron a inspeccionar el taller y lo primero que saltó a la vista fue que el encargado no tenía ningún papel ni la habilitación municipal para funcionar. Por este motivo, se le labraron las actas correspondientes por infracción ante el Juzgado de Faltas local.

Cuando los investigadores empezaron a revisar a fondo las autopartes que estaban guardadas en el lugar, se encontraron con varias sorpresas como las cuatro puertas de un Fiat Palio que tenían pedido de secuestro activo desde el pasado 19 de abril, ligadas a una causa por robo de auto.

Además, encontraron la tapa del motor de un Ford Ka que también aparecía en el sistema policial por un hurto denunciado el 7 de abril. En esa línea, también secuestraron tres cuadros de motos que tenían la numeración adulterada limada y un block de motor sin ninguna identificación visible.

En el mismo galpón, los uniformados incautaron otros capots sin patentes ni marcas, cristales grabados, un portón trasero y una parva de piezas de dudosa procedencia que el comerciante no pudo justificar.

Ante el tendal de irregularidades y elementos robados, la Policía se llevó esposado al responsable del taller. El hombre quedó imputado por el delito de encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal, que castiga a quienes falsifican o borran la numeración de objetos registrados

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

VIDEO. Así llegó Estudiantes a Río: sin Funes Mori, con Pierani y el 11 inicial casi confirmado para Flamengo

EN FOTOS | Las calles de Río de Janeiro se tiñen de rojo y blanco

"Fideo" Di María y otro sugestivo posteo en las redes sociales

Ya rigen cambios en dos ramales de la línea 273: a qué vecinos afecta y cómo es el nuevo recorrido

Marcha atrás: el Pincha le ganó la pulseada a la AFA

El historial del hombre de La Plata acusado de matar a un chico de 15 años en Chascomús: abuso sexual y peleas

Insfrán será operado de una hernia inguinal: cómo llega a la pretemporada el arquero de Gimnasia

¡Alivio! Apareció Santino, el joven de La Plata del que no se sabía nada desde hacía 3 días
Últimas noticias de Policiales

Tiros, amenazas y un arma robada: detenidos tras allanamientos en City Bell

El historial del hombre de La Plata acusado de matar a un chico de 15 años en Chascomús: abuso sexual y peleas

Denuncian a una familia por "amenazas de muerte" en La Granja contra dos feriantes

Muerte del joven en Chascomús: afirman que el detenido por la golpiza vive en La Plata
Espectáculos
Muere Totó La Momposina, cantautora ícono del folclor colombiano Bogotá, Colombia
“Perdón si te lastimé”: Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri se reencontraron en los Martín Fierro 2026
Ácido comentario de Santiago del Moro a Laura Ubfal durante los Martin Fierro 2026: ola de críticas en las redes
Rodrigo Lussich estalló por el Martín Fierro a Wanda Nara: "Una vergüenza"
Mirtha Legrand, Martín Fierro a conducción femenina: "Soy de fierro, mientras tenga salud, voy a seguir" 
Información General
Alerta mundial por un brote de ébola: para una experta de La Plata, "está perfecto lo que hizo la OMS"
Detuvieron al hijo del fundador de Mango por el presunto asesinato de su padre en un accidente de montaña
Los médicos bonaerenses salieron a apoyar la Marcha Federal de Salud
Científicos avanzan en un tratamiento celular para retrasar el envejecimiento y mejorar la memoria
Lazos familiares: Argentina se halla en el podio mundial
Deportes
Santiago Ascacíbar recibió una dura sanción y Boca lo pierde el resto de la fase de grupos
Estudiantes realiza los últimos ajustes en Río: el plantel entrena en el predio de Vasco da Gama
Rojo no vuelve a Estudiantes: Racing tiene todo acordado para que firme su continuidad
Fue el primer platense referente de Los Pumas: ¿dónde está el monumento que prometieron por Pochola Silva?
"Fideo" Di María y otro sugestivo posteo en las redes sociales
La Ciudad
Sorpresa por la aparición de un elefante marino en Ensenada: qué pasará con el animal
Denuncian invasión de ratas en dos escuelas de La Plata: "Muerden los alimentos y una cayó encima de una maestra"
VIDEO.- Misterio en La Plata por una cruz esvástica enterrada y buscan conocer su pasado
Multas, secuestro de vehículos y aprehensiones, el saldo de operativos viales en La Plata
Otra mañana polar y sol a pleno este martes en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla