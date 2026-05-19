Clausuraron un taller clandestino en La Plata y atraparon al dueño con autopartes robadas

Un desarmadero ilegal fue desbaratado en las últimas horas en la zona de Gambier, durante un procedimiento que terminó con un hombre, de 55 años, tras las rejas. El operativo se hizo en un local de la calle 137, entre 50 y 52, en el marco de las inspecciones habituales que dicta la "Ley de Desarmaderos" para controlar la compra y venta de repuestos usados y motos.

Fuentes policiales informaron que los oficiales de la Subcomisaría La Unión entraron a inspeccionar el taller y lo primero que saltó a la vista fue que el encargado no tenía ningún papel ni la habilitación municipal para funcionar. Por este motivo, se le labraron las actas correspondientes por infracción ante el Juzgado de Faltas local.

Cuando los investigadores empezaron a revisar a fondo las autopartes que estaban guardadas en el lugar, se encontraron con varias sorpresas como las cuatro puertas de un Fiat Palio que tenían pedido de secuestro activo desde el pasado 19 de abril, ligadas a una causa por robo de auto.

Además, encontraron la tapa del motor de un Ford Ka que también aparecía en el sistema policial por un hurto denunciado el 7 de abril. En esa línea, también secuestraron tres cuadros de motos que tenían la numeración adulterada limada y un block de motor sin ninguna identificación visible.

En el mismo galpón, los uniformados incautaron otros capots sin patentes ni marcas, cristales grabados, un portón trasero y una parva de piezas de dudosa procedencia que el comerciante no pudo justificar.

Ante el tendal de irregularidades y elementos robados, la Policía se llevó esposado al responsable del taller. El hombre quedó imputado por el delito de encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal, que castiga a quienes falsifican o borran la numeración de objetos registrados