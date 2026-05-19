Caen los bonos y las acciones argentinas en Wall Street y sube el riesgo país

Los bonos argentinos en dólares también retroceden y sube el Riesgo País de la Argentina, en una jornada en la que los mercados estadounidenses operaban en baja.

Los títulos registraban una caída promedio del 0,7%, mientras que el índice que elabora el banco JP Morgan subía siete unidades y se ubicaba en los 548 puntos básicos.

En lo que respecta a las ADRs, las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, mostraban una tendencia mayoritaria a la baja, encabezadas por Satellogic, que retrocedía 4,3%, mientras que Globant, con un 2%, y Mercado Libre, un 1,2%, eran las de mejores rendimientos.

En lo que respecta a la Bolsa de Buenos Aires, mostraba una caída del 1,4% en el inicio de las actividades.