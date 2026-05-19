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Muere Totó La Momposina, cantautora ícono del folclor colombiano Bogotá, Colombia

Muere Totó La Momposina, cantautora ícono del folclor colombiano Bogotá, Colombia
19 de Mayo de 2026 | 15:36

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La icónica cantautora del folclor colombiano y ganadora de un Grammy Latino, Totó La Momposina, falleció por un infarto a los 85 años, confirmó el martes a medios su familia y la ministra de Cultura, Yannai Kadamani.

Sonia Bazanta Vides, su nombre real aunque conocida por el artístico con el que llevó la música afrocolombiana a cientos de escenarios por el mundo, falleció en Celaya, México, mientras se encontraba con su hija y sus nietos, relató uno de sus hijos, Marco Vinicio, a Blu Radio.

"Correrá el canto del río Magdalena, la voz que le dio vida al tambor. Totó fue y será eternamente", dijo la ministra de cultura de Colombia, Yannai Kadamani, en X. Desde finales del año pasado, Totó La Momposina comenzó un "proceso degenerativo progresivo" por una afasia, un trastorno neurológico que afecta el habla.

"Ya su cuerpo no respondía desde octubre", continuó Vinicio. Totó La Momposina nació en el departamento caribeño de Bolívar (norte) el 1 de agosto de 1940.

Comenzó su carrera artística, en la que recopiló ritmos y melodías de la Colombia negra del Caribe y el Pacífico, a finales de la década de 1960. Para 1970, la artista ya recorría escenarios internacionales.

Su primer álbum grabado en estudio fue "Totó La Momposina Y Sus Tambores", de 1983, un año después de que acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel de Literatura. En 2015 fue reconocida con el Premio a la Excelencia Musical del Grammy Latino.

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