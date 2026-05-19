Coletazos de la pelea interna entre Martín Menem y Santiago Caputo: quedó en suspenso una reunión clave del Gobierno

La feroz interna que atraviesa al oficialismo sumó un nuevo capítulo y ya empieza a impactar de lleno en el funcionamiento político del Gobierno. En medio de la escalada de tensión entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo, la Casa Rosada decidió postergar una reunión clave de la mesa política libertaria que estaba prevista para esta semana.

La decisión encendió señales de alarma dentro del propio oficialismo. Según publicó La Nación, el encuentro iba a realizarse el lunes, pero finalmente fue suspendido en medio del fuerte cruce interno que protagonizan dos de los dirigentes con más poder dentro del esquema libertario. En Balcarce 50 admitieron que la reunión quedó en pausa hasta que “baje el conflicto”.

La mesa política se había convertido en uno de los espacios más importantes para ordenar la estrategia electoral, legislativa y comunicacional del Gobierno. Allí confluyen habitualmente figuras del círculo íntimo del presidente Javier Milei, entre ellas Karina Milei, Guillermo Francos, Eduardo “Lule” Menem y referentes parlamentarios del oficialismo. Pero el creciente enfrentamiento entre los sectores alineados con Martín Menem y los que responden a Santiago Caputo terminó contaminando el funcionamiento interno.

La tensión no es nueva, aunque en los últimos días escaló de manera explosiva. Como iformó este martes EL DIA, el detonante fue una disputa pública en redes sociales vinculada a una cuenta anónima que difundía críticas internas contra el armado político libertario. Desde el entorno de Caputo apuntaron contra el titular de Diputados y su estructura política, algo que terminó generando una fuerte reacción dentro del menemismo.

Según el artículo de La Nación, la última reunión de la mesa política ya había sido particularmente tensa. El clima empeoró aún más después del episodio que involucró al vocero presidencial Manuel Adorni y las discusiones sobre el manejo político y comunicacional del Gobierno. La acumulación de diferencias derivó finalmente en la suspensión del encuentro previsto para esta semana.

En la Casa Rosada intentan minimizar públicamente el impacto de la pelea, aunque puertas adentro reconocen preocupación por el nivel de exposición que alcanzó la interna. El conflicto dejó al descubierto una disputa de poder entre dos sectores que vienen acumulando influencia alrededor de Milei: por un lado, el armado territorial y legislativo que orbitan Karina Milei y Martín Menem; por el otro, el núcleo estratégico y comunicacional encabezado por Santiago Caputo.

Martín Menem vs Santiago Caputo: reunión clave en suspenso

La suspensión de la mesa política no es un dato menor. El oficialismo atraviesa semanas sensibles, con negociaciones parlamentarias abiertas, tensiones con gobernadores y la necesidad de sostener cohesión interna frente a un escenario político cada vez más complejo. En ese contexto, la imposibilidad de reunir a la conducción política libertaria refleja el grado de deterioro que alcanzó la relación entre ambos sectores.

Además, dentro del Gobierno crece el temor a que la pelea termine afectando la gestión cotidiana y el vínculo con aliados legislativos. Martín Menem conserva un rol clave en el Congreso y es uno de los hombres de máxima confianza de Karina Milei. Santiago Caputo, en tanto, sigue siendo uno de los principales estrategas políticos del Presidente y mantiene una influencia decisiva en áreas sensibles de la administración libertaria.

La disputa también deja expuesta la dificultad del oficialismo para administrar las distintas terminales de poder que fueron creciendo alrededor del Presidente. Aunque Javier Milei mantiene el control político general, los enfrentamientos entre sus colaboradores más cercanos empezaron a generar ruido interno y preocupación entre dirigentes libertarios que temen un desgaste prematuro.

Mientras tanto, la mesa política quedó en suspenso y no hay una fecha confirmada para su reprogramación. En el entorno presidencial esperan que la tensión baje en los próximos días para intentar recomponer el diálogo interno y evitar que el conflicto siga escalando públicamente. Pero en el oficialismo admiten que la pelea entre Martín Menem y Santiago Caputo ya dejó heridas difíciles de disimular.