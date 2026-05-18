Brasil anunció la lista de 26 jugadores con Neymar dentro de la nómina y disputará su cuarto Mundial

En una curiosa presentación, Carlo Ancelotti dio a conocer a los 26 futbolistas convocados para el Mundial 2026 que contará con la presencia estelar de Neymar, que finalmente fue incluido en la nómina y jugará por cuarta vez en la competencia (2014, 2018, 2022 y 2026).

“Creemos que es una lista que puede desenvolver un fútbol de calidad para la Selección, con un espíritu colectivo extraordinario, con actitud y con concentración. No es la lista perfecta, lo sé, pero el equipo perfecto no existe”, dejó en claro el técnico italiano antes de dar a conocer a los 26 jugadores.

Asimismo, Ancelott reconoció que recibió “muchos consejos” a la hora de armar la lista y nombró a periodistas, influencers y fanáticos que le pidieron por nombres específicos para amar la lista final para la máxima competencia del fútbol.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

En ese sentido, una de las grandes incógnitas alrededor de Neymar se centraba en su estado físico, aunque una seguidilla de partidos con Santos volcó la balanza a su favor. La convocatoria incluye a futbolistas de la talla de Vinicius Junior, Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Endrick y Marquinhos, pero también tiene a ausentes destacados, como Joao Pedro y Andrey Santos, que se suman a los lesionados Rodrygo, Estevao y Éder Militao.

Brasil integra el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. Su debut oficial en el Mundial será el sábado 13 de junio a las 19:00 (hora argentina) frente a los africanos. Más tarde, buscarán ratificar su condición de candidatos ante el seleccionado caribeño el viernes 19 a las 21:30. Finalmente, cerrarán su participación en la fase inicial contra el combinado europeo el miércoles 24 del mismo mes a partir de las 19:00.