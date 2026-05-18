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Brasil anunció la lista de 26 jugadores con Neymar dentro de la nómina y disputará su cuarto Mundial

Brasil anunció la lista de 26 jugadores con Neymar dentro de la nómina y disputará su cuarto Mundial
18 de Mayo de 2026 | 18:43

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En una curiosa presentación, Carlo Ancelotti dio a conocer a los 26 futbolistas convocados para el Mundial 2026 que contará con la presencia estelar de Neymar, que finalmente fue incluido en la nómina y jugará por cuarta vez en la competencia (2014, 2018, 2022 y 2026).

“Creemos que es una lista que puede desenvolver un fútbol de calidad para la Selección, con un espíritu colectivo extraordinario, con actitud y con concentración. No es la lista perfecta, lo sé, pero el equipo perfecto no existe”, dejó en claro el técnico italiano antes de dar a conocer a los 26 jugadores.

Asimismo, Ancelott reconoció que recibió “muchos consejos” a la hora de armar la lista y nombró a periodistas, influencers y fanáticos que le pidieron por nombres específicos para amar la lista final para la máxima competencia del fútbol.

En ese sentido, una de las grandes incógnitas alrededor de Neymar se centraba en su estado físico, aunque una seguidilla de partidos con Santos volcó la balanza a su favor. La convocatoria incluye a futbolistas de la talla de Vinicius Junior, Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Endrick y Marquinhos, pero también tiene a ausentes destacados, como Joao Pedro y Andrey Santos, que se suman a los lesionados Rodrygo, Estevao y Éder Militao.

Brasil integra el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. Su debut oficial en el Mundial será el sábado 13 de junio a las 19:00 (hora argentina) frente a los africanos. Más tarde, buscarán ratificar su condición de candidatos ante el seleccionado caribeño el viernes 19 a las 21:30. Finalmente, cerrarán su participación en la fase inicial contra el combinado europeo el miércoles 24 del mismo mes a partir de las 19:00.

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