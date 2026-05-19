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El platense Tomás Etcheverry tuvo dos match points ante Tommy Paul y su partido terminó suspendido en el ATP de Hamburgo

El platense Tomás Etcheverry tuvo dos match points ante Tommy Paul y su partido terminó suspendido en el ATP de Hamburgo
19 de Mayo de 2026 | 17:04

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El tenista platense Tomás Etcheverry disputaba un compromiso correspondiente a los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo ante el estadounidense Tommy Paul y su definición quedó postergada hasta mañana. Tras una intensa batalla deportiva, el duelo debió interrumpirse debido a la escasa visibilidad provocada por el atardecer, trasladando la definición para la siguiente jornada.

Al momento de la suspensión, el marcador indicaba paridad absoluta: el jugador local se adjudicó la primera manga por 7-6 (5), mientras que su rival se impuso en el segundo parcial, también mediante un ajustado tiebreak, por 7-6 (5).

El desarrollo del partido presentó situaciones favorables para el deportista surgido en nuestra Ciudad, quien tuvo oportunidades concretas de sellar su victoria sin necesidad de extender el juego. Durante el segundo set, Etcheverry estuvo al frente 5-4 con su servicio, disponiendo de dos oportunidades para concretar el triunfo con una ventaja de 40-30 y luego en el deuce.

A pesar de la insistencia, la definición se trasladó al desempate. En dicha instancia, la primera raqueta nacional logró revertir una desventaja inicial de 5-1 para alcanzar el 6-5, aunque finalmente no consiguió cerrar el parcial a su favor, forzando así la interrupción por falta de luz natural.

De acuerdo con lo informado por la organización del certamen alemán, el cotejo se reanudará este miércoles 20 de mayo. El enfrentamiento tendrá lugar en el segundo turno de la jornada, una vez concluido el duelo que protagonizarán el peruano Ignacio Buse y el checo Jakub Mensik.

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