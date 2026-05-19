Estudiantes realiza los últimos ajustes en Río: el plantel entrena en el predio de Vasco da Gama

La delegación de Estudiantes partió este martes por la tarde rumbo al predio de Vasco da Gama para concretar su última práctica antes del choque ante Flamengo por la quinta fecha de la Copa Libertadores. Allí, bajo las órdenes del "Cacique" Medina, el equipo ensayará el balón parado y buscará despejar cualquier duda para el compromiso en el Maracana frente al Mengao.

Medina, con pizarra en mano, subió al micro que trasladaba a la delegación con 24 futbolistas desde el Hotel Windsor Marapendi al predio del "Camisa negra", en un recorrido de 20 minutos aproximadamente.

Allí, algunos hinchas tuvieron la suerte de compartir un momento, brindarles su apoyo y fotografiarse con José Sosa, Lucas Alario, Guido Carrillo, Fernando Muslera y Leando González Pirez.

En este sentido, el probable equipo es con: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo.

Por otro lado, luego del enfrentamiento de mañana ante Flamengo en el Estadio Maracaná, el plantel regresará inmediatamente al país para comenzar con trabajos para el partido frente a Independiente Medellín de Colombia, en lo que significará el último juego del Grupo A de la Copa Libertadores.