Sorpresa por la aparición de un elefante marino en Ensenada: qué pasará con el animal

Una inesperada aparición en Ensenada sorprendió a los vecinos de la Isla Paulino en las últimas horas. Según se pudo saber, un elefante marino subió a la costa ensenadense para descansar y revolucionó a la zona.

Un vecino aseguró que el animal fue visto “ayer a la tarde” y “andaba por ahí, en la zona del puente levadizo que va a la isla” desde Avenida Almirante Brown. Al observarlo, se comunicaron con Fauna Silvestre bonaerense para saber cómo proceder.

Qué pasará con el animal

Desde Fauna Silvestre le indicaron a los presentes que “lo dejemos ahí, que cuando esté tranquilo se iba a ir solo”. “Habitualmente no suben a la costa, se quedan en el río pero este subió, se ve que venía cansado. Vienen, descansan un rato y se van”, agregó un ensenadense.

Finalmente, esta tarde se acercó personal de Fauna, guardaparques y de la Fundación Temaiken para contener al animal, quién ya se había dispuesto sobre el acceso al Canal Santiago.

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