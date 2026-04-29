Encontraron muerto a uno de los pescadores que desapareció en el Río de la Plata

Uno de los pescadores que desapareció en el Río de la Plata fue hallado muerto este miércoles, mientras continúa la búsqueda del otro extraviado.

Prefectura Naval informó que se trata de Alcides Ledesma, de 47 años, quien concurrió el domingo a pescar junto a José Luis, de 45, al tiempo que las actuaciones fueron derivadas a la Comisaría Cuarta de Avellaneda.

Ambos ingresaron el domingo por la tarde a la altura de la localidad de Villa Domínico y no regresaron, motivo por el que las autoridades desplegaron un amplio operativo para dar con sus paraderos en la zona, con rastrillaje por agua, aire y tierra.

El procedimiento incluye guardacostas, personal especializado y patrullas que recorren la ribera, con foco en distintos puntos de la costa bonaerense donde podrían haber sido desplazados por la corriente.

Los investigadores sospechan que el bote habría presentado un desperfecto técnico o haya sido arrastrado por las ráfagas, en medio de condiciones climáticas adversas.