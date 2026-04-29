Carlos Rottemberg aseguró que a Mirtha Legrand "le afectó mucho" la muerte de Luis Brandoni

El empresario teatral Carlos Rottemberg sostuvo que a la icónica conductora Mirtha Legrand “le afectó mucho el fallecimiento de Luis Brandoni”, ocurrido el pasado 20 de abril; además, la diva atraviesa un fuerte cuadro gripal por el que continúa en reposo.

Tal como relató el empresario teatral en declaraciones televisivas, mantuvo una llamada telefónica con Legrand ayer “en base a la cantidad de preguntas que hubo desde el lado periodístico sobre su salud”.

“Mirtha está bien, actualmente sale de una gripe viral, y no hay otra cosa”, explicó y sostuvo que el diálogo no se basó en la salud de la diva: “Hablamos sobre otros temas, fundamentalmente sobre lo que ocurrió una semana atrás con el fallecimiento de Luis Brandoni, que le afectó mucho y que justo en ese momento estaba en el pico de su problemática gripal, entonces estuvo más ausente”.

En tono jocoso y ante la notable preocupación de los medios de comunicación y el ambiente artístico, Rottemberg pidió sobre Mirtha: “Permitámosle tener una gripe”. No obstante, detalló que se trata de “un cuadro fuerte” y que “el doctor le aconsejó que por unas semanas falte a su trabajo, entre otras cosas”.

Además, indicó que el padecimiento se debe “principalmente por el aire acondicionado al que Mirtha le atribuye haber tenido mucho frío durante una función teatral” y relató: “Ella me dijo que ‘por ser tan conocida’ no se quiso cambiar de butaca ‘y a lo mejor, me comí todo el frío’”.