Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale la nueva tarjeta gratis por EL DIA

Espectáculos

Carlos Rottemberg aseguró que a Mirtha Legrand "le afectó mucho" la muerte de Luis Brandoni

Carlos Rottemberg aseguró que a Mirtha Legrand "le afectó mucho" la muerte de Luis Brandoni
29 de Abril de 2026 | 16:45

Escuchar esta nota

El empresario teatral Carlos Rottemberg sostuvo que a la icónica conductora Mirtha Legrand “le afectó mucho el fallecimiento de Luis Brandoni”, ocurrido el pasado 20 de abril; además, la diva atraviesa un fuerte cuadro gripal por el que continúa en reposo.

Tal como relató el empresario teatral en declaraciones televisivas, mantuvo una llamada telefónica con Legrand ayer “en base a la cantidad de preguntas que hubo desde el lado periodístico sobre su salud”.

“Mirtha está bien, actualmente sale de una gripe viral, y no hay otra cosa”, explicó y sostuvo que el diálogo no se basó en la salud de la diva: “Hablamos sobre otros temas, fundamentalmente sobre lo que ocurrió una semana atrás con el fallecimiento de Luis Brandoni, que le afectó mucho y que justo en ese momento estaba en el pico de su problemática gripal, entonces estuvo más ausente”.

En tono jocoso y ante la notable preocupación de los medios de comunicación y el ambiente artístico, Rottemberg pidió sobre Mirtha: “Permitámosle tener una gripe”. No obstante, detalló que se trata de “un cuadro fuerte” y que “el doctor le aconsejó que por unas semanas falte a su trabajo, entre otras cosas”.

Además, indicó que el padecimiento se debe “principalmente por el aire acondicionado al que Mirtha le atribuye haber tenido mucho frío durante una función teatral” y relató: “Ella me dijo que ‘por ser tan conocida’ no se quiso cambiar de butaca ‘y a lo mejor, me comí todo el frío’”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adorni en Diputados: "No voy a renunciar"

Estudiantes ante Flamengo se juega mucho en una noche de Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más

Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
+ Leidas

Violencia laboral en La Plata: la Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial

Estudiantes ante Flamengo se juega mucho en una noche de Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

VIDEO. Cierra una casa de música con dos décadas de historia en el Centro

YPF subió el precio de los combustibles: los nuevos valores en La Plata y la Región

Gimnasia espera rival en octavos: ¿Habrá clásico?

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más

Avanzan con el ensanche de la Avenida 60, un acceso clave de La Plata

El fenómeno de los anuncios de tiros ahora llegó a la Universidad
Últimas noticias de Espectáculos

Los Rolling Stones sorprendieron con un video del show en La Plata y desataron la ilusión de los fans

María Becerra "cantó" su crítica sobre el contexto que vive el país: "Un jubilado no debería seguir laburando"

El amor salió de boxes: Franco Colapinto y Maia Reficco, "a fondo" en las playas de Miami 

Las fotos hot de la China Suárez y Mauro Icardi en la playa, la pareja volvió a mostrarse en las redes
Información General
¿Cuáles son las vacunas que escasean en la Provincia de Buenos Aires?
Violencia laboral en La Plata: la Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial
Fuerte multa a un padre por una amenaza escolar del hijo
Deterioro de la Ruta 50: reclaman obras urgentes y advierten por riesgos para los conductores
VIDEO. Sorpresa en el cielo de Buenos Aires por la caída de un bólido: "bola de fuego"
Policiales
Encontraron muerto a uno de los pescadores que desapareció en el Río de la Plata
Emotivo mensaje del papá de Kim en el día en que hubiera cumplido 9 años: “Te extraño, nunca me olvides”
Incendio y tensión en La Plata: un caloventor provocó la evacuación de un edificio
VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona
Cruce de llamadas, lo que se viene en la causa de la “pyme tumbera”
Deportes
Esteban Andrada fue sancionado con 13 partidos tras pegarle una piña al rival
El Aleti del Cholo ahora está 1 a 1 con el Arsenal en la semifinal de la Champions League
Estudiantes ante Flamengo se juega mucho en una noche de Copa Libertadores: formaciones, hora y TV
La esposa de Bareiro, furiosa con Mariano Closs tras la expulsión: “¿Sos hincha de River?”
Sorpresa e impacto en La Plata por el presidente de un club del Ascenso que deja el cargo
La Ciudad
Cuánto costará viajar en micro desde el 1º de mayo en La Plata y la Región
VIDEO. Nacieron más flamencos en el ex Zoo de La Plata y preparan su liberación
Elecciones en el Colegio de Abogados de La Plata: renuevan sus órganos internos
Alertan por jeringas y agujas usadas en una esquina de La Plata
Reclamo por calle en mal estado en San Carlos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla