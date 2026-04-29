Milei llamó "asesinos" a los diputados de Izquierda: "Sus ideas mataron a 150 millones de personas"

Un clima de fuerte tensión se vivió en el Congreso durante la exposición del vocero presidencial Manuel Adorni, cuando el presidente Javier Milei protagonizó un cruce cargado de gritos dirigido a legisladores de la oposición.

El episodio más áspero tuvo como destinataria a Myriam Bregman, a quien Milei le lanzó una frase que rápidamente generó repercusión dentro y fuera del recinto: “Tus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos”. La acusación, en tono elevado, marcó uno de los picos de tensión de la jornada.

En medio de ese escenario, el diputado Aldo Leiva (Unión por la Patria) se acercó al estrado donde se encontraba Adorni para entregarle un papel con una frase crítica: “Todo muy claro, menos las explicaciones”. El gesto generó una reacción inmediata del oficialismo.

La diputada y legislador libertarios Lilia Lemoine y Lisandro Almirón se dirigieron rápidamente hacia el lugar, en un intento por frenar la situación. Leiva optó por retirarse y exhibir el mensaje, lo que incrementó la tensión en el recinto.

En ese marco, y según se pudo escuchar, Milei también lanzó otra frase desde su banca: “No te da la cabeza”, en alusión al legislador opositor.