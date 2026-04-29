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Política y Economía

Techint perdió otra licitación clave: un consorcio ítalo argentino construirá un gasoducto en Vaca Muerta

Techint perdió otra licitación clave: un consorcio ítalo argentino construirá un gasoducto en Vaca Muerta
29 de Abril de 2026 | 18:27

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San Matías Pipeline, firma vinculada al consorcio Southern Energy, adjudicó la obra del gasoducto que unirá Neuquén con las costas de Río Negro a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Victor Contreras y SICIM. En el mismo proceso, la compañía Oilfield Production Services (OPS) obtuvo el contrato para la instalación de una planta compresora clave para el funcionamiento del sistema.

Southern Energy, la alianza que integran YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, tomó la decisión de forma unánime. Según trascendió, el consorcio ganador presentó la propuesta económica más conveniente y las condiciones de ejecución más sólidas entre los cinco oferentes que participaron de la compulsa, donde también estuvieron firmas como Techint-Sacde, Pumpco y BTU.

La oferta de Víctor Contreras - SICIM destacó por su flexibilidad financiera, ya que no solicitó anticipos de pago. Además, la propuesta garantizó el cumplimiento técnico de la obra y otorgó reaseguros de ejecución superiores a los de sus competidores. Este factor resultó crucial en un proyecto de gran escala con márgenes de costos muy ajustados.

Este anuncio se produce luego de que, a principios de año, la empresa Tenaris (del Grupo Techint) perdiera la licitación para proveer los tubos del tendido frente a la compañía india Welspun. Aquella resolución motivó duras críticas por parte del Poder Ejecutivo hacia la firma nacional, bajo el argumento de la competitividad de costos en el mercado global.

Southern Energy es la estructura diseñada para llevar adelante el primer proyecto integral de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) en el país. La iniciativa contempla una inversión que supera los 15.000 millones de dólares en un plazo de dos décadas. El objetivo central es convertir a la Argentina en un proveedor internacional confiable de gas en un contexto de alta demanda energética global.

Según se pudo conocer, el plan de infraestructura consta de varias etapas y tendría su inicio con la instalación del buque licuador Hilli Episeyo en el Golfo San Matías con una inversión aproximada de 7.000 millones de dólares. Luego, llegará la fase de exportación después de que en febrero se firmó un acuerdo con la estatal alemana SEFE por más de 7.000 millones de dólares para proveer 2 millones de toneladas anuales de GNL a partir de 2027. Finalmente, llegará la fase de expansión con la incorporación de un segundo buque (MKII) y el desarrollo pleno del gasoducto desde Vaca Muerta, lo que permitirá alcanzar una capacidad total de 6 millones de toneladas anuales.

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La obra civil se divide en cuatro renglones principales. Los tres primeros corresponden a la construcción de una tubería de 471 kilómetros de extensión y 36 pulgadas de diámetro. El ducto transportará el fluido desde la localidad de Tratayén, en Neuquén, hasta la zona costera rionegrina donde se realizará el proceso de licuefacción.

El cuarto renglón, otorgado a la empresa OPS, consiste en la edificación de una planta compresora intermedia a la altura del kilómetro 80 de la traza. Esta planta contará con una potencia de 46.000 HP, fundamental para mantener la presión necesaria en el transporte del gas hacia las unidades de exportación.

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