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Policiales

El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

29 de Abril de 2026 | 19:56

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Momentos de profunda conmoción se vivieron tras el homicidio de una mujer en un cotillón de Barrio Norte. Mientras la investigación judicial avanza, salieron a la luz los videos del operativo policial que culminó con la captura del presunto autor del disparo.

El trágico suceso tuvo lugar en un local ubicado en la calle 37, entre 9 y 10. Según los reportes iniciales, un hombre entró al negocio y abrió fuego contra la persona que cumplía tareas en el mostrador. La víctima fue identificada como Paula Lastiris, de 47 años, quien ingresó de urgencia al Hospital San Martín en estado crítico. Pese al esfuerzo médico, las autoridades sanitarias confirmaron su fallecimiento poco tiempo después.

La detención del sospechoso se produjo tras una alerta al 911 que activó un operativo de cierre en las inmediaciones del barrio. Agentes del Escuadrón Motorizado, la UPPL y el SASU lograron interceptar al individuo en la zona de las calles 35, 7 y 8. Al momento del arresto, la policía incautó un revólver que, según las sospechas, fue el instrumento del ataque.

El implicado es un hombre de 49 años que ahora permanece a disposición de la justicia bajo la imputación de homicidio. Las declaraciones de Walter Romero, cónyuge de la mujer asesinada, aportaron una pieza clave para entender el ataque. De acuerdo con su relato, el agresor es el dueño del inmueble y el crimen se vincula a una disputa previa por una deuda de alquiler. Esta hipótesis se mantiene como el eje central de las pericias que buscan esclarecer los pormenores del caso.

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