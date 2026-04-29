Protesta de almohadas en Plaza Malvinas: vecinos se hicieron escuchar ante los ruidos molestos

Con motivo del Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido, un grupo de habitantes de las inmediaciones de Plaza Malvinas llevó a cabo una llamativa manifestación en la intersección de las calles 19 y 51. Los asistentes utilizaron almohadas como símbolo del descanso que el entorno les impide obtener, con el objetivo de dar difusión a la problemática sonora que afecta a la región.

El conflicto en esta zona de la Ciudad posee antecedentes que se remontan al año 2017, aunque el panorama empeoró de manera drástica a partir de la pandemia. Juan, uno de los damnificados del barrio, explicó que el estruendo de los caños de escape de las motocicletas y el tránsito de grupos numerosos de vehículos representan el principal inconveniente actual. El vecino detalló que estas caravanas suelen realizar un circuito entre Plaza Malvinas y Plaza Moreno a través de la calle 53, lo que genera vibraciones en las estructuras de las casas durante la madrugada, habitualmente entre la 1:30 y las 2:30.

Además de la exposición del reclamo, la actividad permitió analizar el impacto técnico de este fenómeno en la salud pública. Silvia Bermúdez, representante del Colegio de Fonoaudiólogos, advirtió que los niveles sonoros en diversos puntos del Casco Urbano no respetan los estándares internacionales de bienestar.

La profesional recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere un máximo de 65 decibeles para garantizar una ciudad saludable. Sin embargo, los registros obtenidos el año pasado en sectores de alta circulación, como la zona de calle 44 y diagonal 74, excedieron los 75 decibeles. Bermúdez subrayó que, según la legislación argentina, valores por encima de los 80 decibeles ya representan un riesgo concreto para la integridad física de las personas expuestas.

Esta acción vecinal pretende alertar a las autoridades sobre una situación que deteriora la calidad de vida y el derecho al descanso de cientos de familias en el centro de la ciudad.