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Avanzan con el ensanche de la Avenida 60, un acceso clave de La Plata

Comenzó la cuarta etapa de las obras para mejorar la circulación

Avanzan con el ensanche de la Avenida 60, un acceso clave de La Plata
29 de Abril de 2026 | 10:30

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La Municipalidad de La Plata continúa con la ejecución de la obra de pavimentación y ensanche de la avenida 60 en Los Hornos, donde ya avanza la cuarta etapa en el tramo comprendido entre las calles 146 y 149.

La intervención da continuidad a un proyecto integral que ya completó sus primeras tres fases. La primera abarcó de 131 a 137; la segunda, de 137 a 143; y la tercera, de 143 a 146, consolidando una mejora progresiva sobre uno de los corredores más transitados de la zona.

Los trabajos hasta 146 incluyeron la adecuación de la rambla central, con la reducción de su ancho para incorporar un carril adicional de circulación. Esto permitió que la avenida pasara a contar con dos carriles por sentido y un sector destinado al estacionamiento.

Asimismo, a partir de 146, donde no existía rambla, se avanza con la construcción integral de la traza, que contempla la ejecución desde cero de la rambla central junto con nuevos cordones, la calzada, obras hidráulicas y la reposición del sistema de luminarias.

Impulsada por la gestión del intendente Julio Alak, el objetivo de la obra integral es optimizar la circulación, fortalecer la conectividad y poner en valor el espacio público, generando además mayores condiciones de seguridad vial para vecinos y vecinas.

La ejecución se enmarca en el Plan 1.000 Cuadras, que en Los Hornos contempla 300 nuevas calles —71 con cordón cuneta, 83 con carpeta asfáltica y 144 de tierra—, junto con la iluminación de 199 arterias y la reparación de 17.330 luminarias, entre otras acciones.

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