"Me vas a extrañar": Pablito Lescano y Cecilia Calafell, separados tras más de dos décadas

El ambiente de la música tropical argentina recibió con impacto la noticia del final del vínculo entre Pablo Lescano y Cecilia Calafell. Tras más de dos décadas de historia compartida, la ruptura se volvió oficial luego de semanas de rumores y especulaciones que rodearon al entorno del cantante.

La confirmación llegó a través de la propia Calafell, quien utilizó sus redes sociales para dar a conocer su situación personal. Ante la consulta directa de una seguidora en Instagram sobre su estado sentimental, la mujer respondió con un rotundo "sí" para ratificar que el matrimonio llegó a su término.

A través de un texto cargado de introspección, la ahora ex pareja del músico compartió los motivos que la llevaron a este nuevo presente. En su mensaje, destacó que la vida suele conducir a las personas por distintos senderos y que de cada experiencia surge un aprendizaje. Calafell enfatizó que, si bien es fundamental construir y cuidar una estructura familiar, también resulta vital el acto de soltar y permitir que los procesos fluyan de manera natural.



El posteo de Cecilia Calafell en Instagram

Con 44 años de edad, describió este momento como una oportunidad para el replanteo individual. "Los hijos crecen y vuelan, y quedás vos solita con tus luces y tus sombras", expresó en referencia a la nueva etapa que le toca transitar tras el alejamiento de Lescano. Asimismo, manifestó su orgullo por la maternidad joven y el amor hacia sus dos hijos, quienes representan el legado más importante de sus años en pareja.

La separación marca el cierre de una de las uniones más estables y reconocidas dentro del circuito de la cumbia. Según diversas fuentes ligadas a la intimidad familiar, la ruptura fue el resultado de una crisis prolongada. Incluso, trascendieron versiones sobre episodios de infidelidad que habrían desgastado la relación de manera irreversible a lo largo del tiempo.

Pese a la repercusión pública de la noticia, Pablo Lescano optó hasta el momento por el silencio y no emitió ninguna declaración oficial. Por su parte, Calafell asumió la tarea de comunicar el quiebre de la convivencia y subrayó su intención de trabajar en sus propios prejuicios y rigideces para alcanzar un bienestar personal.

Este anuncio no solo representa el fin de un ciclo para la familia Lescano-Calafell, sino que también establece el inicio de un proyecto de vida independiente para Cecilia. Su manifiesto final en redes sociales resumió su postura ante el futuro con una frase contundente que apela a la búsqueda de la felicidad.