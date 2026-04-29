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Espectáculos |El video

El amor salió de boxes: Franco Colapinto y Maia Reficco, "a fondo" en las playas de Miami 

29 de Abril de 2026 | 09:11

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La escena encendió las redes: Franco Colapinto y Maia Reficco fueron vistos caminando juntos de la mano por las playas de Miami, bajo el sol y con total complicidad.

Las imágenes, muestran a la pareja en un momento de absoluta naturalidad, lejos de las reservas. 

El video, que fue captado por una persona que se encontraba en el lugar, se llenó de corazones y mensajes de apoyo, confirmando la expectativa que genera cada aparición de los jóvenes.

Entonces, el paseo playero no tardó en sumar reacciones: “¡Viva el amor!”, subieron a las redes, donde se ve al piloto y la actriz paseando relajados por la orilla, una escena digna de cualquier comedia romántica.

Franco, con short negro y el torso al descubierto, camina junto a la actriz, que luce una camisa liviana y lentes oscuros.

Allí, la pareja sonríe, mientras comparten miradas cómplices, ajenos a las cámaras y enfocados solo en disfrutar ese instante.

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Sin duda, juntos a atraviesan un presente inmejorable y ya no esconden su vínculo.

La actriz y cantante y el piloto de Fórmula 1 dejaron de lado el bajo perfil y se entregaron al disfrute de la ciudad y de su noviazgo.

Vale destacar que, las imágenes de Miami llegan después de una seguidilla de apariciones públicas en Buenos Aires, donde también se los vio juntos en bares, caminatas por Palermo y encuentros con algunos amigos.

Por último, recordemos que, la confirmación oficial del romance llegó apenas días atrás, cuando Reficco publicó una foto junto a Colapinto tras la exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires. 

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