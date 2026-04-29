Cuánto costará viajar en micro desde el 1º de mayo en La Plata y la Región

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La suba será del 11% y alcanzará a las líneas que circulan en La Plata, Berisso y Ensenada. También se actualizarán las tarifas para SUBE no registrada y tarifa social.
Desde el 1° de mayo viajar en micro en La Plata y la región será más caro. Con la actualización tarifaria prevista del 11%, subirán los boletos de las líneas que prestan servicio en La Plata, Berisso y Ensenada.
El incremento impactará en todas las escalas según la distancia recorrida y también en los valores para usuarios con SUBE no registrada y beneficiarios de tarifa social.
Nuevos precios con SUBE registrada
De 0 a 3 km: de $948,91 a $1.053,29
De 3 a 6 km: de $1.035,90 a $1.149,85
De 6 a 12 km: de $1.120,94 a $1.244,24
De 12 a 27 km: de $1.200,46 a $1.332,51
Más de 27 km: de $1.266,73 a $1.406,07
Nuevos precios con SUBE no registrada
De 0 a 3 km: de $1.508,77 a $1.674,73
De 3 a 6 km: de $1.647,08 a $1.828,26
De 6 a 12 km: de $1.782,30 a $1.978,35
De 12 a 27 km: de $1.908,72 a $2.118,68
Más de 27 km: de $2.014,10 a $2.235,65
Tarifa social
De 0 a 3 km: de $427,01 a $473,98
De 3 a 6 km: de $466,15 a $517,43
De 6 a 12 km: de $504,42 a $559,91
De 12 a 27 km: de $540,20 a $599,62
Más de 27 km: de $570,03 a $632,73
La actualización llega en medio del fuerte impacto del transporte en el bolsillo de los usuarios, especialmente para quienes utilizan varias combinaciones por día para ir a trabajar o estudiar.
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