María Becerra "cantó" su crítica sobre el contexto que vive el país: "Un jubilado no debería seguir laburando"

En el marco de la Experiencia Endeavor Sub20, María Becerra dejó uno de los momentos más comentados de la jornada al expresar con claridad su mirada sobre la realidad social y económica del país, en una entrevista con Julio Leiva. Fue aplaudida por el público presente.

La artista se mostró directa y con los pies sobre la tierra, en un ambiente donde muchas figuras optan por la neutralidad o por evitar pronunciamientos que puedan generar incomodidad. “Hay gente que se mata laburando y no llega a fin de mes”, afirmó.

En esa misma línea, marcó una fuerte crítica a las desigualdades: “Hay gente que no hace nada y tiene la vida solucionada, me parece injusto”. Sus palabras encontraron eco inmediato en el auditorio, que respondió con aplausos ante un diagnóstico que conecta con la experiencia cotidiana de millones de argentinos.

Becerra también puso el foco en el rol de sectores esenciales, al remarcar que “médicos, maestros, policías, que arriesgan su vida, deberían estar más tranquilos. Un jubilado no debería seguir laburando”.

La cantante no se excluyó de ese análisis y habló desde su propia experiencia, reconociendo el esfuerzo detrás de su carrera y la responsabilidad que siente frente a su presente económico. “Me rompo el lomo, hay mucho trabajo que generamos y no alcanza, y yo puedo ayudar a más personas con el dinero que estoy haciendo, que puedo y debo ayudar”, sostuvo.

El posicionamiento de La nena de Argentina fue celebrado no solo por el contenido de sus palabras, sino también por la decisión de involucrarse en un contexto donde muchas voces del mundo artístico prefieren no exponerse.