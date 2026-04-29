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La Ciudad

VIDEO. Nacieron más flamencos en el ex Zoo de La Plata y preparan su liberación

  

29 de Abril de 2026 | 13:54

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El predio del Bioparque de La Plata atraviesa días de entusiasmo y renovación. Luego del nacimiento de siete flamencos la semana pasada —un hecho que no ocurría desde hacía más de una década— en las últimas horas se sumaron tres nuevos ejemplares, elevando a diez el total de crías en el espacio verde ubicado en el corazón del bosque platense.

En una recorrida realizada por móvil de EL DÍA, este medio pudo observar de cerca a los flamencos recién nacidos, que permanecen bajo el cuidado del equipo especializado, en un ambiente controlado y adaptado para garantizar su desarrollo. Las pequeñas crías, de plumaje aún grisáceo y movimientos cautelosos, ya comienzan a integrarse a la dinámica del grupo.

La directora del Bioparque, la médica veterinaria Manuela López, destacó la importancia del momento: “Es un logro muy significativo, no solo por la cantidad de nacimientos, sino porque habla del bienestar animal y de las condiciones adecuadas que se vienen generando en el predio. Es una alegría enorme para el parque y todos los trabajadores, esto habla de su buen estado sanitario, nutricional, ya que es un trabajo en conjunto entre cuidadores, veterinarios y biólogos y la Dirección en General del Bioparque. Estamos muy felices y ya estamos buscando siempre lugar para su pronta liberación".

En la misma línea se expresó el reconocido cuidador Martín Guillermo Davids, quien sigue de cerca la evolución de los animales que hay en el predio verde: “Estamos muy contentos, es el resultado de mucho trabajo silencioso. Verlos nacer y crecer es una recompensa enorme para todo el equipo. Hoy justo es el Día del Animal, pero siempre estamos cuidando los animales, buscando volverlos a su lugar natural. Un Bioparque que muestra a los chicos el cariño y el respeto de los animales, es la mejor muestra que ayudando a los animales con educación, ayudan al hombre. Porque esto es un circulo siempre en la vida, porque queremos mostrar el respeto a la vida".

Cabe recordar que, según se informó días atrás, el nacimiento de los primeros siete flamencos marcó un hito tras más de diez años sin reproducción de la especie en el lugar. Este nuevo escenario refuerza el proceso de transformación del Bioparque, orientado a la conservación, el rescate y la educación ambiental.

Sobre como está el funcionamiento en la actualidad del Bioparque y como es el trabajo a diario, la directora finalizó: "Hoy está funcionando como centro de rescate ya que estamos habilitados por la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires. Hoy si un platense se encuentra un animal, puede traerlo acá, porque estamos trabajando en una red, donde hacemos una atención primaria, lo rehabilitamos y en caso de ser posible, lo llevamos de nuevo a la naturaleza". 

Actualmente, el sector donde se encuentran los flamencos se mantiene con monitoreo de 24horas constante desde el despacho de su misma directora, cuidando aspectos clave como la alimentación, la temperatura y el estrés de los animales, fundamentales en sus primeras semanas de vida.

Así, entre charlas, observación y el contacto con la naturaleza, la recorrida permitió mostrar una postal esperanzadora: la de un espacio que vuelve a latir con fuerza a partir del nacimiento de nuevas vidas. 

 

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La médica veterinaria y Directora del Bioparque de La Plata, Manuela López.

El reconocido cuidador de animales, Martín Davids junto a la directora, Manuela López en su oficina del bosque platense

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