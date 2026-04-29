Causa Seguros: la Cámara de Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández

La Cámara Federal de Casación resolvió por mayoría anular la resolución que confirmaba el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en la contratación de seguros estatales. A partir de este fallo, el máximo tribunal penal del país ordenó que se dicte una nueva sentencia sobre la situación procesal del ex mandatario.

Los magistrados Mariano Borinsky y Javier Carbajo hicieron lugar al recurso presentado por la defensa de Fernández. El eje central de la decisión radica en la coincidencia entre la defensa y el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe. Durante las audiencias previas, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que no existían pruebas suficientes para mantener el procesamiento y solicitó el dictado de la "falta de mérito" para profundizar la investigación con nuevas medidas de prueba.

La mayoría de la Sala IV consideró que la instancia anterior se apartó de la postura del fiscal sin que existiera una controversia real entre las partes en esa etapa. Según los jueces, esta acción afectó el principio acusatorio y el debido proceso, ya que el tribunal intermedio confirmó la imputación pese a que la propia fiscalía pedía revocarla para incorporar más testimonios. Con esta resolución, también queda sin efecto el embargo de bienes que superaba los 14.600 millones de pesos.

En una posición contraria, el juez Gustavo Hornos votó por declarar inadmisible el planteo de la defensa. Su argumento se basó en que la confirmación de un procesamiento no representa una sentencia definitiva que habilite la intervención de la Casación en este momento del proceso.

Asimismo, Hornos destacó la opinión del fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, quien se manifestó a favor de rechazar el recurso y mantener la investigación activa. Para el juez en disidencia, la necesidad de investigar presuntos delitos de corrupción estatal justificaba mantener la vigencia del procesamiento, el cual consideró fundado en base a las pruebas sobre un supuesto esquema de direccionamiento irregular en las contrataciones.

La causa entra ahora en una etapa de recolección de pruebas adicionales. Los magistrados que anularon la medida anterior destacaron la importancia de tomar nuevas declaraciones testimoniales que ya fueron ordenadas por la justicia. De esta manera, el proceso judicial continuará su curso para determinar si surgen elementos firmes que permitan retomar la acusación o si la falta de mérito se consolida tras las nuevas diligencias.