Los Rolling Stones sorprendieron con un video del show en La Plata y desataron la ilusión de los fans

La legendaria banda británica publicó en sus redes un recuerdo de sus recitales en el Estadio Único durante 2016 y destacó la energía del público argentino.

En las últimas horas, los fanáticos de The Rolling Stones se vieron sorprendidos por una publicación en las redes oficiales de la histórica banda inglesa, donde recordaron sus shows en La Plata durante 2016 con un video de la interpretación de Paint It Black.

El posteo revive una de las noches más recordadas en el Estadio Único de nuestra ciudad, donde miles de personas vibraron con la visita de Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts en el marco de la gira sudamericana.

“Los Rolling Stones siempre han tenido una conexión especial con Argentina: la energía del público es incomparable, como quedó demostrado durante esta interpretación de Paint It Black en La Plata”, escribieron desde la cuenta oficial de la banda.

El mensaje generó orgullo entre los platenses y una inmediata repercusión entre seguidores argentinos, que volvieron a compartir imágenes y recuerdos de aquellos recitales que marcaron una época.

Además, la publicación despertó expectativas entre los fans, ya que muchos comenzaron a preguntarse si detrás de este homenaje podría esconderse algún anuncio o mensaje entre líneas vinculado con un futuro regreso al país.

Los recitales de 2016 en La Plata quedaron grabados en la memoria colectiva por la convocatoria masiva, la entrega del público y el fuerte lazo que la banda siempre mostró con Argentina.

A diez años de un show histórico en La Plata

El 7 de febrero de 2016, los Rolling Stones desembarcaban por primera vez en La Plata con su gira "América Latina Olé Tour". Ese día, la Ciudad se vio movilizada desde temprano y la locura "rollinga" se hizo sentir en las inmediaciones del Estadio Único, lugar en donde repitieron shows el 10 y 13 de febrero de ese año.

En este primer show, los Stones salieron a escena con “Start Me Up”, “t’s Only Rock N’ Roll” y “Tumbling dice”, las primeras en sonar y enloquecer a los fans. “Es la primera vez que tocamos en La Plata, tardamos tanto en llegar que pensamos que íbamos a llegar a Montevideo”, dijo Mick Jagger, haciendo referencia al colapso de la autopista Buenos Aires-La Plata.

Las tres presentaciones fueron casi calcadas, con un Jagger desaforado corriendo por toda la pasarela y con algunas perlitas como en la noche del sábado 13, cuando el cantante improvisó una estrofa de “No llores por mí, Argentina”, tema principal de la famosa ópera rock Evita, y saludó la presencia entre el público de Charly García, quien estuvo en las tres fechas de sus Majestades Satánicas.