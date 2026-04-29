Su legado, su banquito, su baquet: se fue Carlos Büchele, la Cantilo lo abrazó por última vez y City Bell ya lo extraña

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Sergio Pomares
spomares@eldia.com
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La comunidad de City Bell atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Carlos Büchele, uno de sus vecinos más queridos y una figura entrañable ligada a la historia misma de la localidad platense. Tenía 90 años y murió el pasado sábado 25 de abril, dejando una huella imborrable en varias generaciones que lo vieron crecer, trabajar y convertirse en símbolo vivo de identidad en La Plata. La Cantilo era como un pasillo en su casa, con su banquito, con su baquet.
Nacido 1936, Carlos fue parte de una familia cuya historia se entrelaza con los orígenes del pueblo. Junto con sus hermanos Luis (fallecido durante la pandemia) y Jorge, llevó con orgullo el legado de ser nieto de Tobías Büchele, el primer administrador de City Bell -de esas tierras que eran de Jorge Bell- desde su fundación en 1914 hasta 1944. Su vida fue, en muchos sentidos, la continuidad de ese espíritu pionero.
El último recorrido de Carlos tuvo un significado especial. El cortejo fúnebre pasó por la cuadra de Cantilo entre 4 y 5, donde vivió casi toda su vida. Allí permanece como testimonio silencioso un sencillo banco de cemento que él mismo había construido para sentarse cada tarde a ver pasar la vida, saludar vecinos y ser uno más del cuadro en las tierras de Ciudad Campana, City Bell.
“Pasó por última vez por la Cantilo, escoltado por alguno de sus autos que él quería”, expresó su hija, Adriana, respecto al cortejo fúnebre, que sintetizó su historia: la de un hombre profundamente arraigado a su lugar. Y algunos vecinos piden poner una placa donde quedó su famoso banquito.
Carlos Büchele fue mucho más que un heredero de la historia local. Supo construir su propio camino como un verdadero aventurero. Durante años recorrió el país como camionero, atravesando rutas inhóspitas y parajes remotos, una experiencia que marcó su carácter.
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Ese espíritu inquieto también lo llevó a incursionar en competencias automovilísticas y náuticas, donde obtuvo numerosos trofeos. Su vínculo con los vehículos fue una constante a lo largo de su vida. Junto a su inseparable esposa Margarita Rosa Spini, participó hasta hace pocos años en carreras de autos clásicos, siempre a bordo de su querido baqué Ford.
Su colección de autos antiguos fue protagonista en múltiples aniversarios de la fundación de City Bell, donde su presencia era sinónimo de tradición, memoria y celebración.
Hablar de Carlos Büchele es hablar también de los cimientos de City Bell. Su padre, Tobías Büchele (h), tuvo un rol clave en los tiempos fundacionales, siendo responsable de la usina eléctrica y del suministro de agua corriente, servicios esenciales para el crecimiento del entonces naciente pueblo.
La historia familiar se remonta aún más atrás, con su abuelo, cuya labor como administrador fue determinante para el desarrollo inicial de la localidad. Así, generación tras generación, los Büchele se convirtieron en protagonistas del progreso de la zona.
City Bell nació en 1914 como un emprendimiento planificado, pensado como un espacio residencial rodeado de naturaleza y tranquilidad. Con el paso de los años, fue consolidando una identidad propia, marcada por el espíritu comunitario, el arraigo de sus primeras familias y el crecimiento sostenido.
En ese contexto, figuras como la de Carlos Büchele representaban un puente entre aquel pasado fundacional y el presente. Su memoria viva permitía reconstruir historias, anécdotas y transformaciones que hicieron de City Bell lo que es hoy.
El origen de la familia en el país se remonta a la llegada de Don Tobías Büchele desde Alemania, en busca de un futuro mejor. Tras algunas dificultades iniciales, su destino cambió al conocer al Dr. Adolfo Labougle, presidente de la Sociedad Anónima City Bell, quien le ofreció desempeñarse como administrador del incipiente pueblo.
Una vez aceptado el desafío, su esposa Vicenta y sus hijos se instalaron definitivamente en la Argentina. Los Büchele habitaron la primera casa construida en la localidad, ubicada en lo que hoy sería Cantilo y 13 B, convirtiéndose en una de las familias fundacionales.
Don Tobías dedicó su vida al crecimiento del lugar. Fue miembro activo de la Asociación de Fomento desde su creación en febrero de 1922 hasta su fallecimiento en 1944. Además, se desempeñó como el primer Comisionado Municipal ad honorem, dejando una marca institucional que perdura hasta hoy. En su honor, la calle 13 A (actual calle 8) lleva su nombre.
Carlos Büchele no solo heredó esa historia, sino que la mantuvo viva con su presencia cotidiana, su compromiso con la comunidad y su amor por City Bell. Amante del agua, del arte, de los vehículos antiguos y de las tradiciones locales, supo representar como pocos el espíritu de las primeras familias del lugar.
Su partida deja un vacío difícil de llenar. Se notó no solo en los tantísimos mensajes en redes sociales, en los avisos fúnebres en EL DÍA sino también en las charlas entre las pintorescas calles citybelenses.
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