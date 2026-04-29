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Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino General Belgrano entre 511 y 514

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino General Belgrano entre 511 y 514
29 de Abril de 2026 | 11:57

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Tras semanas de trabajos y desvíos que generaron complicaciones, esta mañana quedó habilitado un carril en el Camino General Belgrano entre 511 y 514, por lo que el tránsito volvió a ser parcialmente transitable en un tramo clave de la Región.

La apertura, según le confirmaron a EL DÍA, se da en el marco de las obras linderas al futuro shopping que se instalará en la zona, uno de los desarrollos comerciales más importantes proyectados para ese sector. Con la liberación del carril, se alivió la circulación vehicular, aunque todavía persiste un pequeño tramo con refacciones que continuará intervenido por un corto período.

Según se informó, los trabajos avanzan hacia su etapa final y, una vez concluidos, el Camino General Belgrano quedará completamente habilitado, recuperando su funcionamiento habitual.

Durante los últimos días, automovilistas habían manifestado su "malestar por las demoras" y la "falta de precisiones" sobre los plazos de finalización de la obra.

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