Tamara Rojas apuntó contra el relator luego de la expulsión del delantero paraguayo y se sumó al enojo de muchos hinchas de Boca en redes sociales.

La derrota de Boca por 1-0 ante Cruzeiro dejó polémica dentro y fuera de la cancha. Uno de los focos de discusión fue la expulsión de Adam Bareiro, una jugada que generó controversia entre los hinchas xeneizes y también fuertes críticas hacia Mariano Closs por su relato durante la transmisión televisiva.

En medio del revuelo, Tamara Rojas, esposa del delantero paraguayo, publicó un duro mensaje contra el periodista y se hizo eco del malestar que muchos simpatizantes expresaron en redes sociales.

La mujer compartió un video en el que se cuestionaba la tarjeta roja mostrada al atacante y acompañó la publicación con una frase contundente: “Hay que dejar el club de lado, Mariano. ¿Sos hincha de River o periodista vos?”.

El comentario no pasó desapercibido y rápidamente generó repercusión entre los usuarios, que debatieron sobre la actuación arbitral y también sobre el tono del relato durante el partido.

Durante la transmisión en ESPN, Closs fue tajante al analizar la jugada que terminó con la expulsión del delantero. “Le metió la mano en la cara y se va. Es que no se puede jugar al fútbol como Bareiro, todo el tiempo friccionando los partidos. Se queda con 10 Boca, expulsado Bareiro”, expresó.

Tras el encuentro, el propio Bareiro utilizó sus redes sociales para pedir disculpas por la situación. “Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sea error o no del árbitro, a mí me toca manejar lo que hago. Hoy seguramente fallé y me toca tragar mie..., pero voy a trabajar mis errores para poder seguir ayudando a mis compañeros”, escribió.

La polémica continúa creciendo y volvió a instalar el debate sobre los relatos partidarios, la imparcialidad periodística y la presión que rodea cada partido de Boca en el plano internacional.