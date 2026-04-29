En el Día del Animal, el Bioparque de La Plata liberó un zorro pampeano en una reserva natural

En una jornada cargada de emoción y simbolismo, el Bioparque de La Plata liberó este miércoles 29 de abril, en el marco del Día del Animal, a un zorro pampeano (Lycalopex gymnocercus) que había sido rescatado y rehabilitado durante varios meses en nuestra ciudad.

La suelta se realizó este mediodía en la zona del Arroyo El Pescado, un área reconocida por su valor ambiental y considerada una de las reservas naturales más importantes de la región, ideal para el regreso del animal a su hábitat.

En tanto, el ejemplar, un macho de aproximadamente tres meses al momento de su rescate, había sido encontrado el 9 de enero de 2026 en el interior de una vivienda en Florencio Varela, tras el aviso de vecinos. Según el parte difundido por las autoridades, el zorro presentaba infestación de pulgas y garrapatas, aunque tenía buena locomoción. De inmediato, fue trasladado al Bioparque, donde recibió atención veterinaria y quedó bajo el cuidado del equipo especializado.

Durante su estadía, el animal fue monitoreado y preparado para su reinserción, en un proceso que buscó minimizar el contacto humano para garantizar su supervivencia en libertad.

El operativo de liberación contó con la presencia de la médica veterinaria y directora del Bioparque, Manuela López, quien supervisó cada etapa del procedimiento. “Estos momentos son el objetivo final de nuestro trabajo: devolver a los animales a su entorno natural en las mejores condiciones posibles”, destacaron desde la institución.

La elección del Día del Animal para concretar la liberación no fue casual. La fecha, que en Argentina se celebra cada 29 de abril, busca generar conciencia sobre el cuidado y la protección de la fauna.

El momento de la apertura de la jaula fue seguido con atención por los presentes: el zorro, tras unos segundos de cautela, se internó rápidamente entre los árboles, perdiéndose en la vegetación del lugar. Una escena breve, pero cargada de significado, que marca el cierre de una historia de rescate y recuperación, y el comienzo de una nueva etapa en libertad.