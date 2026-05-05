Un rebote de la economía ¿tranquilizará la paranoia?

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“Si el mercado creyera que no puede repuntar la economía y la imagen de Milei, los bonos valdrían la mitad o menos”. El comentario circuló en una cena en un hotel de Recoleta entre un grupo de gerentes de una ALyC local y tres banqueros de Wall Street que estaban por Buenos Aires luego de visitar Vaca Muerta y San Juan (por la minería). “Por ahora siguen fascinados con el potencial energético de Argentina. Descuentan que la economía va a levantar y que esa bronca en la calle se va a calmar. Por ahora no están tan preocupados por el riesgo político del 2027. Además, no le creen mucho a las encuestas”, comentó uno de los interlocutores.

La expectativa de varios bancos y consultoras locales es que la economía está mostrando algunos “brotes verdes” y que luego de un mal inicio de año, pareciera que lo peor ya pasó. El monitor de Econviews, la consultora de Miguel Kiguel, dice que en marzo la economía rebotó. Incluso la industria, según la consultora de Orlando Ferreres, levantó cabeza después de ocho meses consecutivos de caídas interanuales. El dato es avalado por la UIA. En base a datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a líderes del sector, prevén para marzo un crecimiento de la actividad industrial en torno al 3,6% interanual y 5% respecto de febrero. El primer trimestre del año cerraría con una baja de 2,7% respecto al año anterior.

Andrés Borenstein, de BTG Pactual, pronosticó que “la economía va a mejorar” y si bien proyectó crecimiento, dijo que no habrá boom: habló con una recuperación gradual apalancada en crédito y construcción.

Expectativas por la cosecha

Parte del repunte que espera Luis Caputo y los consultores tiene que ver con la súper cosecha de este año. La imagen de los camiones yendo al Puerto del Gran Rosario, es elocuente. Según la Bolsa de Rosario, están entrando entre 9.000 y 10.000 camiones por día. Esperan que sean 12.000 en los próximos días. Allí es donde se concentran la mayoría de las terminales portuarias y fábricas aceiteras del país. Las lluvias recientes retrasaron la cosecha, pero con la mejora del clima los productores están enviando rápidamente la mercadería a puerto, generando un gran embudo logístico. Este año la producción de granos es mucho mayor que el año pasado, lo que explica el aumento del flujo de camiones en plena cosecha.

Cuentan que en 4 meses ingresaron cerca de 700.000 camiones al Gran Rosario y estiman 2.300.000 para el año, solo en esta zona. El sistema stop y la coordinación provincial han mejorado mucho la logística y el orden de ingreso, aunque el pico actual genera complicaciones en las ciudades portuarias. “Estamos en plena cosecha, con grandes volúmenes de soja, maíz, girasol y trigo, y se espera que la situación se normalice pronto”, afirman desde la Bolsa de Rosario.

Finalmente, la soja no será (solamente) peronista. Javier Milei goza de precios interesantes y una cosecha récord que llegaría a US$ 39.000 millones este año. Por eso, se estima que se liquidarán entre ahora y junio a razón de US$ 4.000 a US$ 5.000 millones de dólares. Luego irá bajando a US$ 2.000-3.000 millones entre julio y septiembre.

La balanza comercial argentina muestra un superávit inédito, con exportaciones cercanas a US$ 88.000 millones y sectores como petróleo y minería sumando US$ 16.000 millones, cuando hace pocos años la balanza energética era negativa. En el sector reconocen que este escenario es claramente positivo, pero alertan por algo: hay preocupación por el futuro debido al aumento de costos (fletes marítimos y combustibles) y la guerra en el Golfo, que afectan la competitividad y los márgenes de los productores. “Las campañas recientes fueron buenas tras la sequía, pero los desafíos logísticos y de insumos generan incertidumbre”, advierten.

las actitudes del Presidente

Con el campo poniendo los dólares, el BCRA llevándose ya US$ 7.000 millones en el año y un rebote (al fin) de la actividad, Milei puede bajar la paranoia conspirativa que mostró en los últimos tiempos donde despotricó contra el periodismo y la oposición (inexistente en la actualidad). Si la economía rebota será, para el relato oficial, a pesar de tener al 95% del periodismo en contra.

La irascibilidad del Presidente se linkea con que los bonos argentinos llevan 2 semanas de debilidad, incluso con una performance peor que la de los títulos de otros países emergentes. ¿Cómo se explica? La consultora 1816 plantea: 1) “Como la debilidad arrancó luego del anuncio de las garantías de Banco Mundial y BID, es posible que los inversores se hayan decepcionado con que el país vuelva a recurrir a financiamiento senior. Mostramos que desde marzo de 2018 la deuda del Tesoro con organismos subió de la zona de US$ 30.000 millones a la zona de US$ 100.000 millones sin considerar esta nueva operación”.

2) “Quizás empezó a impactar en los bonos la caída de la imagen de Milei, confirmada por Poliarquía - UTDT (ICG) y por AtlasIntel -Bloomberg (que también marca un aumento importante de la imagen de Kicillof y CFK)”.

Se vienen meses de mayor tranquilidad económica y abundancia de dólares. ¿Bajará la paranoia el Presidente?