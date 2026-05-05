Estudiantes ya agendó el cruce ante Racing por Octavos

Con la cabeza puesta en el partido de mañana por Copa Libertadores, Estudiantes ya sabe cuándo volverá a enfocarse en el plano local: el Pincha enfrentará a Racing Club por los octavos de final del Torneo Apertura el próximo domingo en el Estadio Jorge Luis Hirschi, con horario aún a confirmar.

Aunque la Liga Profesional todavía no oficializó el cronograma, en el borrador que comenzó a circular el cruce entre el León y la Academia aparece programado para el horario de las 17, en una jornada que además, tendrá tres partidos más correspondientes al inicio de la instancia de los playoffs.

Con la fecha ya marcada y un compromiso continental en el medio, el cuerpo técnico encabezado por el entrenador uruguayo Alexander Medina junto a su cuerpo técnico comienza a diagramar una semana exigente, en la que deberá administrar cargas y sostener la competitividad en ambos frentes.

Pensando más allá, Estudiantes también conoce su posible camino si logra avanzar. En caso de superar a Racing, volverá a jugar en UNO el miércoles 13 de mayo por los cuartos de final, ante el ganador del cruce entre Rosario Central e Independiente. Al haber terminado primero en la Zona A del campeonato, el conjunto estudiantil conservará la localía en cada instancia eliminatoria, exceptuando la final que se desarrollará el 24 mayo en Córdoba.