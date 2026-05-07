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La Ciudad

La Plata quedó en la mitad de un ranking de ciudades de Argentina: cuál es la cifra preocupante

La Plata quedó en la mitad de un ranking de ciudades de Argentina: cuál es la cifra preocupante
7 de Mayo de 2026 | 15:55

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A raíz de un informe que se conoció en las últimas horas, La Plata alcanzó el puesto número 25 sobre un total de 43 localidades evaluadas en la primera edición del "Índice de Ciudades Argentinas". El exhaustivo relevamiento correspondiente a este último mes, la Ciudad obtuvo una calificación final de 49,5 sobre una escala de 100, lo que refleja un desempeño intermedio en comparación con otros centros urbanos del país.

El informe, relevado por el especialista Fabio Quetglas por medio de la consultora Enclave Sociedad & Territorio, relevó el dato más crítico para La Plata se encuentra en el indicador de "cohesión social". En este aspecto, , que evalúa la capacidad de una comunidad para generar vínculos, reducir brechas de desigualdad y fomentar la participación ciudadana, La Plata obtuvo una calificación de cero puntos. Esta situación de extrema debilidad en la integración social no es aislada, ya que la ciudad comparte esta puntuación mínima con otras siete localidades incluidas en el informe nacional.

Al analizar el panorama general del país, el informe destaca a Bahía Blanca como la ciudad mejor posicionada del ranking con un puntaje de 68 sobre 100. Este liderazgo se fundamenta en niveles sobresalientes de seguridad, cohesión social y una conectividad física eficiente. Es notable que el grupo de las diez ciudades con mejor calidad de vida e indicadores institucionales se encuentra integrado exclusivamente por localidades pertenecientes al cinturón central del territorio nacional, figurando nombres como Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Rosa.

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El estudio también revela marcados contrastes regionales según el perfil analizado. Mientras que Neuquén se consolida como la referente indiscutida en materia económica, las ciudades del sur profundo, especialmente Ushuaia y Río Gallegos, encabezan las mediciones de bienestar y perfil social. En contrapartida, el relevamiento advierte una brecha significativa en el norte del país, dado que ninguna ciudad de las regiones Noroeste o Noreste logró posicionarse entre los cinco primeros lugares en términos de desarrollo social.

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