El Concejo Deliberante aprobó el incremento en la tarifa de taxis en La Plata
El Concejo Deliberante aprobó el incremento en la tarifa de taxis en La Plata
VIDEO. Choque y vuelco en el Camino Centenario: una camioneta perdió el control tras una brutal colisión
“Tenemos una crisis de eficacia”: Gustavo Marín asumió como decano de Medicina de la UNLP y anunció cambios en el Plan de Estudios
El Tren Roca no llegará a La Plata este fin de semana: qué pasó y cuándo volverá el servicio
VIDEO.- La Secundaria 70 de La Plata volvió a salir a la calle por la obra inconclusa: "Sin edificio no hay futuro"
VIDEO. El Súper Niño y su impacto en Argentina: "El evento más intenso en más de un siglo"
Interna feroz en el Gobierno: el caso Adorni profundiza la pelea entre los Milei y Patricia Bullrich
VIDEO. Día del Taxista en La Plata, entre la "lucha" arriba del auto y un histórico logro de "blanqueo obligatorio"
Artistas, psicólogos, cardiólogos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Intensa búsqueda de los pasajeros que dejaron el crucero antes de que se confirmara el brote de hantavirus
La Plata quedó en la mitad de un ranking de ciudades de Argentina: cuál es la cifra preocupante
La OMS le pidió a Argentina que reconsidere su salida, durante el ascenso de casos de hantavirus
Previo al paro del 12 de mayo, afirman que las universidades atraviesan “el punto histórico más bajo” de financiamiento
Estudiantes de enfermería concientizan sobre el lavado de manos en el centro platense
Shakira presentó la canción del Mundial 2026 y suma otro hito histórico a su carrera
Es el último de Panini: la decisión de la FIFA que genera dolor entre los coleccionistas de álbumes
Detuvieron a un boliviano con más de cinco kilos de hojas de coca y casi 6 millones de pesos en La Plata
VIDEO.- Motociclista grabó en primera persona un fuerte accidente en La Plata
El Real Madrid, un infierno: Valverde y Tchouaméni a las trompadas y uno terminó en el hospital
Adultos mayores que siguen trabajando: cifras, la voz de una especialista y las desigualdades en el sector
El desgarrador mensaje de la joven que recibió el corazón de Mateo Yagame: "Él merece una justicia real"
VIDEO.- Un piquete en la rotonda de la Autopista provocó varias horas de caos en el tránsito
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEO.- Ciclogénesis en La Plata: cuánto llovió barrio por barrio y las explicaciones del fenómeno
VIDEO.- Así fue el tornado que azotó a Las Flores en medio del feroz temporal
Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para crear un "Súper RIGI"
Arroyo Salgado lanzó una sorpresiva hipótesis sobre la muerte de Nisman
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
VIDEO. Así fue el feroz enfrentamiento con tiros y piedrazos en Tolosa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Autoridades de diversos países están buscando a los pasajeros que abandonaron el crucero MV Hondius en escalas como la isla de Santa Elena, ante el temor de que propaguen el hantavirus
El jueves se supo que al menos 29 pasajeros de 12 nacionalidades abandonaron el barco el 24 de abril tras la primera confirmación mortal, lo que provocó una intensa búsqueda para identificar y rastrear sus movimientos, reportó The Guardian.
La OMS dijo que cinco de los nueve casos sospechosos relacionados con el barco habían sido confirmados y que podrían identificarse otros. Además, descartó cualquier crisis de la magnitud de la COVID-19. “Esto no es el comienzo de una epidemia. Esto no es el comienzo de una pandemia. Esto no es la COVID-19”, declaró a la prensa la dra. Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS.
El Ministerio de Salud neerlandés informó que una mujer que no había estado a bordo del barco estaba siendo sometida a pruebas para detectar el hantavirus y se encontraba en una sala de aislamiento en un hospital de Ámsterdam tras presentar síntomas. Un resultado positivo podría convertirla en la primera persona conocida que no viajaba en el MV Hondius en contagiarse durante el brote.
Oceanwide Expeditions, la compañía de cruceros neerlandesa que opera el buque, informó que 29 personas —y el cuerpo de la primera víctima mortal— desembarcaron en el territorio británico de Santa Elena el 24 de abril. Añadió que el primer caso confirmado de hantavirus no se notificó hasta el 4 de mayo. La compañía indicó que se había contactado con los pasajeros desembarcados —entre ellos seis estadounidenses y siete británicos—. Se cree que la mayoría, si no todos, han regresado a sus países de origen.
Un hombre que llegó a Suiza estaba siendo tratado en un hospital de Zúrich tras dar positivo por el virus. Las autoridades suizas afirmaron que no existía riesgo para la población. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estaban monitoreando a los pasajeros que habían viajado a Georgia, California y Arizona, según informó el New York Times. Ninguno había presentado síntomas.
Dos pasajeros que se encuentran en autoaislamiento en sus hogares tras regresar al Reino Unido no presentan síntomas, según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA). El profesor Robin May, director científico de la agencia, sugirió que tanto ellos como otros pasajeros que regresaron deberán aislarse durante 45 días . “Para el público en general, que no está directamente involucrado en este crucero, el riesgo es prácticamente nulo”, afirmó May.
Dos residentes de Singapur que habían estado a bordo del Hondius fueron aislados y se les están realizando pruebas, según informaron las autoridades singapurenses. Un ciudadano danés que también había estado en el crucero se encuentra en autoaislamiento y no presenta síntomas, informó la Autoridad Danesa de Seguridad del Paciente.
El intento de localizar a los pasajeros que habían desembarcado se produjo cuando el Hondius, con 149 personas a bordo, zarpó de las aguas que rodean Cabo Verde, donde se le denegó el permiso para atracar, y se dirigió a Tenerife, en las islas Canarias de España, donde se esperaba su llegada alrededor del mediodía del domingo.
El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su preocupación por la decisión del gobierno central de permitir la entrada del barco a las islas y solicitó una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
La ministra de Sanidad española, Mónica García, se reunió el jueves con Clavijo y afirmó que no existía ninguna amenaza para la salud pública. El Hondius permanecería fondeado y no atracaría en puerto, añadió.
“Su estancia en aguas canarias será la mínima necesaria desde el punto de vista sanitario y logístico, tal como se planeó desde el principio y según lo establecido en los protocolos. Los pasajeros serán evaluados a bordo del buque y solo desembarcarán para su traslado o repatriación con el equipo de protección adecuado, acompañados por un profesional sanitario específico y sin entrar en contacto con la población”, dijo
Se espera que los países de la UE comiencen a evacuar a sus ciudadanos de las Islas Canarias a partir del lunes 11 de mayo. Los 14 ciudadanos españoles a bordo del barco, incluido un miembro de la tripulación, serán trasladados de Tenerife al hospital militar Gómez Ulla, en el suroeste de Madrid.
Un hombre neerlandés de 70 años presentó síntomas el 6 de abril y falleció cinco días después, pero se atribuyó a causas naturales y no se generó alarma. Su cuerpo fue bajado del barco el 24 de abril, cuando este atracó en Santa Elena, donde desembarcaron los demás pasajeros.
Su esposa neerlandesa, de 69 años, voló a Sudáfrica y, en Johannesburgo, hizo trasbordo brevemente a un vuelo de KLM antes de ser trasladada para recibir tratamiento. Falleció. Una azafata de KLM que estuvo en contacto con ella se encuentra aislada en un hospital de Ámsterdam tras presentar posibles síntomas de infección, según informó la cadena RTL.
La Organización Mundial de la Salud informó que se estaba realizando un rastreo de contactos para identificar a las personas que habían compartido el vuelo de la mujer fallecida desde Santa Elena.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí