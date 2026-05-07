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Intensa búsqueda de los pasajeros que dejaron el crucero antes de que se confirmara el brote de hantavirus

Intensa búsqueda de los pasajeros que dejaron el crucero antes de que se confirmara el brote de hantavirus
7 de Mayo de 2026 | 16:06

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Autoridades de diversos países están buscando a los pasajeros que abandonaron el crucero MV Hondius en escalas como la isla de Santa Elena, ante el temor de que propaguen el hantavirus

El jueves se supo que al menos 29 pasajeros de 12 nacionalidades abandonaron el barco el 24 de abril tras la primera confirmación mortal, lo que provocó una intensa búsqueda para identificar y rastrear sus movimientos, reportó The Guardian.

La OMS dijo que cinco de los nueve casos sospechosos relacionados con el barco habían sido confirmados y que podrían identificarse otros. Además, descartó cualquier crisis de la magnitud de la COVID-19. “Esto no es el comienzo de una epidemia. Esto no es el comienzo de una pandemia. Esto no es la COVID-19”, declaró a la prensa la dra. Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS.

El Ministerio de Salud neerlandés informó que una mujer que no había estado a bordo del barco estaba siendo sometida a pruebas para detectar el hantavirus y se encontraba en una sala de aislamiento en un hospital de Ámsterdam tras presentar síntomas. Un resultado positivo podría convertirla en la primera persona conocida que no viajaba en el MV Hondius en contagiarse durante el brote.

Oceanwide Expeditions, la compañía de cruceros neerlandesa que opera el buque, informó que 29 personas —y el cuerpo de la primera víctima mortal— desembarcaron en el territorio británico de Santa Elena el 24 de abril. Añadió que el primer caso confirmado de hantavirus no se notificó hasta el 4 de mayo. La compañía indicó que se había contactado con los pasajeros desembarcados —entre ellos seis estadounidenses y siete británicos—. Se cree que la mayoría, si no todos, han regresado a sus países de origen.

Un hombre que llegó a Suiza estaba siendo tratado en un hospital de Zúrich tras dar positivo por el virus. Las autoridades suizas afirmaron que no existía riesgo para la población. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estaban monitoreando a los pasajeros que habían viajado a Georgia, California y Arizona, según informó el New York Times. Ninguno había presentado síntomas.

Dos pasajeros que se encuentran en autoaislamiento en sus hogares tras regresar al Reino Unido no presentan síntomas, según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA). El profesor Robin May, director científico de la agencia, sugirió que tanto ellos como otros pasajeros que regresaron deberán aislarse durante 45 días . “Para el público en general, que no está directamente involucrado en este crucero, el riesgo es prácticamente nulo”, afirmó May.

Dos residentes de Singapur que habían estado a bordo del Hondius fueron aislados y se les están realizando pruebas, según informaron las autoridades singapurenses. Un ciudadano danés que también había estado en el crucero se encuentra en autoaislamiento y no presenta síntomas, informó la Autoridad Danesa de Seguridad del Paciente.

El intento de localizar a los pasajeros que habían desembarcado se produjo cuando el Hondius, con 149 personas a bordo, zarpó de las aguas que rodean Cabo Verde, donde se le denegó el permiso para atracar, y se dirigió a Tenerife, en las islas Canarias de España, donde se esperaba su llegada alrededor del mediodía del domingo.

El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su preocupación por la decisión del gobierno central de permitir la entrada del barco a las islas y solicitó una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, se reunió el jueves con Clavijo y afirmó que no existía ninguna amenaza para la salud pública. El Hondius permanecería fondeado y no atracaría en puerto, añadió.

“Su estancia en aguas canarias será la mínima necesaria desde el punto de vista sanitario y logístico, tal como se planeó desde el principio y según lo establecido en los protocolos. Los pasajeros serán evaluados a bordo del buque y solo desembarcarán para su traslado o repatriación con el equipo de protección adecuado, acompañados por un profesional sanitario específico y sin entrar en contacto con la población”, dijo

Se espera que los países de la UE comiencen a evacuar a sus ciudadanos de las Islas Canarias a partir del lunes 11 de mayo. Los 14 ciudadanos españoles a bordo del barco, incluido un miembro de la tripulación, serán trasladados de Tenerife al hospital militar Gómez Ulla, en el suroeste de Madrid.

Un hombre neerlandés de 70 años presentó síntomas el 6 de abril y falleció cinco días después, pero se atribuyó a causas naturales y no se generó alarma. Su cuerpo fue bajado del barco el 24 de abril, cuando este atracó en Santa Elena, donde desembarcaron los demás pasajeros.

Su esposa neerlandesa, de 69 años, voló a Sudáfrica y, en Johannesburgo, hizo trasbordo brevemente a un vuelo de KLM antes de ser trasladada para recibir tratamiento. Falleció. Una azafata de KLM que estuvo en contacto con ella se encuentra aislada en un hospital de Ámsterdam tras presentar posibles síntomas de infección, según informó la cadena RTL.

La Organización Mundial de la Salud informó que se estaba realizando un rastreo de contactos para identificar a las personas que habían compartido el vuelo de la mujer fallecida desde Santa Elena.

 

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