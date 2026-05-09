Hockey: Santa Bárbara, que tarde mágica en Ciudad de Buenos Aires

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Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com
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Intermedia: Ciudad de Buenos Aires "A" 1, Santa Bárbara "A" 1 (Catalina Aurellio).
Quinta División: Ciudad de Buenos Aires "A" 0, Santa Bárbara "A" 1 (Victoria Meira).
Sexta División: Ciudad de Buenos Aires "A" 4, Santa Bárbara "A" 0.
Séptima División: Ciudad de Buenos Aires "A" 2, Santa Bárbara "A" 1(Catalina Peralta Silveti).
En lo que respecta a los resultados de la jornada fueron Banco Nación 1, Banco Provincia "A" 0; San Fernando "A" 2, Belgrano 0; Olivos 2, Italiano 2; River Plate 5, San Lorenzo de Almagro 0 y Lomas 2, St. Catherine 's 0. Por su parte, GEBA y Arquitectura estarán disputando su cruce mañana a las 13, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club, con la televisación de ESPN y Disney + Premium.
Con estos marcadores, las posiciones de la máxima categoría del hockey Metropolitano femenino quedaron con Lomas 20 puntos, San Fernando "A" 18. Santa Bárbara "A" 16, Belgrano 16, River Plate 14, Italiano 14, GEBA 13, Banco Nación 12, St. Catherine 's 12, Banco Provincia "A" 10, Arquitectura 8, Olivos 8, Ciudad de Buenos Aires "A" 6 y San Lorenzo de Almagro 2.
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En lo que tiene que ver con la próxima fecha estará compuesta con los siguientes cruces: Lomas vs Banco Nación, St. Catherine 's vs GEBA, Arquitectura vs River Plate, San Lorenzo de Almagro vs Olivos, Italiano vs Ciudad de Buenos Aires "A" y Belgrano vs Banco Provincia "A". En lo que tiene que ver con el partido entre Santa Bárbara "A" y San Fernando "A" se jugará el próximo domingo 17, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club, con la televisación de ESPN y Disney + Premium.
En lo que respecta al clásico platense de la jornada entre Universitario "D" y Santa Bárbara "E", correspondiente a la Primera F1 y que iba a jugar en la cancha de la "U", fue suspendido por las adversas condiciones climáticas. El horario dispuesto estaba de manera invertido; aunque también se llegó a un acuerdo para que el resto de la tira (intermedia y menores) tampoco tengan acción por el mismo motivo. En tal sentido será todo reprogramado.
Próxima fecha: Ferro Carril Oeste "D" vs Universitario "D" y Santa Bárbara "E" vs San Sebastián.
A continuación se detallan el resto de los resultados de los equipos de nuestra ciudad en las diferentes categorías de Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:
Primera C1
MACABI 1, Universitario "A" 1 (Catalina De Amicis).
La "U" arrastra cinco presentaciones sin ganar con tres empates y dos derrotas.
Intermedia: MACABI 1, Universitario "A" 5 (Valentina Zitti -2-, Guadalupe Romero, Olivia Aiub y Magalí Arnal).
Quinta División: MACABI 0, Universitario "A" 5 (Valentina Zitti -2-, Isabella Di Loreto Terracciano, Olivia Amado Cattaneo y Amparo Acevedo).
Sexta División: MACABI 1, Universitario "A" 1 (Sofía Migo).
Séptima División: MACABI 0, Universitario "A" 4 (Julia Ernestina Aguirre Soto -3- y Juana Montana).
Próxima fecha: Universitario "A" vs Banco Hipotecario.
Santa Bárbara "B" 3 (Delfina Carrasquet -2- y Angelina Caimi), Centro Naval 2.
Santa retornó a la victoria después de tres traspiés seguidos.
Intermedia: Santa Bárbara "B" 2 (Angelina Caimi -2-), Centro Naval 1.
Quinta División: Santa Bárbara "B" 0, Centro Naval 0.
Sexta División: Santa Bárbara "B" 0, Centro Naval 2.
Séptima División: Santa Bárbara "B" 3 (Carmela Porchile, Nina Moreno y Camila De Menna), Centro Naval 1.
Próxima fecha: CUBA vs Santa Bárbara "B".
Banade 2, San Luis "A" 3 (María Camila Roberti Merlo, Renata Sargentoni y Charo Tijero).
Las Maristas cosecharon su cuarto triunfo al hilo. Marchan como escolta de Andersen HC separado por dos puntos (23 contra 21).
Intermedia: Banade 6, San Luis "A" 2 (María Belén Bacchiega y Justina Crispo).
Quinta División: Banade 1, San Luis "A" 0.
Sexta División: Banade 0, San Luis "A" 4 (Milagros Plot -2- y Juana Fidalgo -2-).
Séptima División:Banade 1, San Luis "A" 2 (Guillermina Illanes y María Bruno).
Próxima fecha: San Luis "A" vs Centro Naval.
Primera D1
Gimnasia "A" 0, River Plate "B" 2.
Las Lobizonas llegaron a su tercer partido sin ganar con una derrota y dos empates sin marcar goles.
Intermedia: Gimnasia "A" 4 (María Victoria Pedrazzi -2-, María Isabella Natale y María Belén Falchi), River Plate "B" 0.
Quinta División: Gimnasia "A" vs River Plate "B" (suspendido).
Sexta División: Gimnasia "A" vs River Plate "B" (suspendido).
Séptima División: Gimnasia "A" vs River Plate "B" (suspendido).
Próxima fecha: Berazategui vs Gimnasia "A".
Primera D2
Santa Bárbara "C" 1 (Marina Pulido Herrera), Hurling "B" 3.
Santa sufrió su segunda caída seguida jugando en calidad de local.
Intermedia: Santa Bárbara "C" 3 (Francisca Curuchaga -2- y Gala Marschoff), Hurling "B" 2.
Quinta División: Santa Bárbara "C" 3 (Amparo Inés Jalle, Ana Sofía Fernández y Delfina Nerea Quarleri Gil), Hurling "B" 0.
Sexta División: Santa Bárbara 0, Hurling "B" 1.
Séptima División: Santa Bárbara "C" vs Hurling "B" (suspendido).
Próxima fecha: Universidad de La Matanza vs Santa Bárbara "C".
Estudiantes "A" 2 (Ianela Torchia y Renata Carabás), Universidad de La Matanza 1.
Las Pinchas estiraron la serie invicta a seis partidos sin derrotas con cinco triunfos (cuatro de manera consecutiva) y un empate. Está en la tercera colocación con 17 puntos.
Intermedia: Estudiantes "A" 4 (Araceli Bujanzi -2-, Sol Igartua y Lucía Vasta), Universidad de La Matanza 0.
Quinta División: Estudiantes "A" 1 (Olivia Ricciardi), Universidad de La Matanza 0.
Sexta División: Estudiantes "A" 3 (Manuela Fuma, Emilia Castaños y Priscilia Ailen Corradini), Universidad de La Matanza 0.
Séptima División: Estudiantes "A" vs Universidad de La Matanza (suspendido).
Próxima fecha: Miraflores Country vs Estudiantes "A".
San Luis "B" 1 (Martina Belén Canaglia), Martín Güemes 4.
Las Marista suman seis sin ganar con tres empates y otras tres derrotas.
Intermedia: San Luis "B" 2 (Azul Albertengo y Ingrid Anahí Zocco), Martín Güemes 1.
Quinta División: San Luis "B" 1 (Francesca Anacleto), Martín Güemes 3.
Sexta División: San Luis "B" 0, Martín Güemes 5.
Séptima División: San Luis "B" 5 (Renata Ignomiriello -2-, Sofía Reggi Della Croce, Felicitas De Battista y Violeta Solari), Martín Güemes 0.
Próxima fecha: Cardenal Newman vs San Luis "B".
Primera D4
Universitario "B" 1 (Julieta Aicardi), Deportivo Francesa 0.
La "U" cosechó su quinto partido sin perder con tres victorias y dos empates. Se ubica en la cuarta colocación con 16 puntos.
Intermedia: Universitario "B" 1 (Julia Barcos), Deportivo Francesa 0.
Quinta División: Universitario "B" 0, Deportivo Francesa 2.
Sexta División: Universitario "B" 1 (Carola Roccuzzo Fredes), Deportivo Francesa 2.
Séptima División: Universitario "B" vs Deportivo Francesa (suspendido).
Próxima fecha: Olivos "B vs Universitario "B".
Almafuerte 3, Santa Bárbara "D" 0.
Santa sumó su octavo encuentro sin ganar con dos empates y seis caídas. Está en el fondo de la tabla con apenas 5 unidades.
Intermedia: Almafuerte 2, Santa Bárbara "D" 1 (Malena Castro).
Quinta División: Almafuerte 2, Santa Bárbara "D" 0.
Sexta División: Almafuerte 3, Santa Bárbara "D" 1 (Antonia Busti).
Séptima División: Almafuerte vs Santa Bárbara "D" (suspendido).
Próxima fecha: Santa Bárbara "D" vs Liceo Militar.
Primera E1
Areco RC 1, Universitario "C" 2 (Julieta Rodríguez y Lucía Abila).
La "U" volvió a la senda de la victoria después de dos derrotas consecutivas.
Intermedia: Areco RC 0, Universitario "C" 2 (Pilar Astorgano -2-).
Quinta División: Areco RC vs Universitario "C" (suspendido),
Sexta División: Areco RC vs Universitario "C" (suspendido).
Séptima División: Areco RC vs Universitario "C" (suspendido).
Próxima fecha: Universitario "C" vs San Lorenzo "B".
Primera E2
Santa Bárbara "F" 2 (Julia De Nicola y Felicitas Iglesias), Boca Juniors "B" 5.
Santa todavía no ha podido sumar puntos en el torneo, ya que cayó en sus nueve presentaciones.
Intermedia: Santa Bárbara "F" 1 (Julia Elena Giannini), Boca Juniors "B" 2.
Quinta División: Santa Bárbara "F" 0, Boca Juniors "B" 4.
Sexta División: Santa Bárbara "F" 0, Boca Juniors "B" 4.
Séptima División: Santa Bárbara "F" vs Boca Juniors "B" (suspendido).
Próxima fecha: Estudiantes "B" vs Santa Bárbara "F"
Los Matreros "B" 1, Estudiantes "B" 0.
El Pincha todavía no conoce la victoria en las nueve fechas del certamen. Solamente cosechó dos empates.
Intermedia: Los Matreros "B" 0, Estudiantes "B" 2 (Miranda Serrano y Rafaela Antonucci).
Quinta División: Los Matreros "B" 2, Estudiantes "B" 1 (Rosario Castaños Guerreiro).
Sexta División: Los Matreros "B" 0, Estudiantes "B" 3 (Agustina Millan Scolari, Charo Graziano y Juana Garriga).
Séptima División: Los Matreros "B" 0, Estudiantes "B" 2 (Paloma Turner y Ernestina Ferreira Monteiro).
Próxima fecha: Estudiantes "B" vs Santa Bárbara "F".
Primera E4
La Martona 1, Everton 3 (Carmela Molinari, Pilar Hansen Gutty y Celeste Irisarri).
Las Decanas llevan tres partidos sin derrotas con dos triunfos y un empate. Es escolta de Boca Juniors "A" separado de tres puntos (25 contra 22).
Intermedia: La Martona 0, Everton 1 (Lucía Peralta).
Quinta División: La Martona 0, Everton 1 (Paulina Devoto).
Sexta División: La Martona 1, Everton 1 (Juana Montoya).
Séptima División: La Martona 1, Everton 1 (Juana Apostólico).
Próxima fecha: Everton vs Boca Juniors "A".
Primera F2
Arquitectura "C" 3, Gimnasia "B" 2 (Paulina Tizzano y Milagros D Agostino).
Las Lobizonas volvieron a perder tras dos victorias consecutivas.
Intermedia: Arquitectura "C" 2, Gimnasia "B" 1 (Guadalupe Scilingo).
Quinta División: Arquitectura "C" 1, Gimnasia "B" 1 (Candela Villalba).
Sexta División: Arquitectura "C" vs Gimnasia "B" (suspendido).
Séptima División: Arquitectura "C" vs Gimnasia "B" (suspendido).
Próxima fecha: Gimnasia "B" vs Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes "B".
Primera F4
San Luis "C" 1 (Abril Agustina Pometto), Deportivo Santa Bárbara "B" 0.
Las Maristas festejaron la primera victoria del certamen después de dos empates y seis derrotas.
Intermedia: San Luis "C" 1 (Sofía Bustos), Deportivo Santa Bárbara "B" 0.
Quinta División: San Luis "C" 1 (Brunella Tome Porta), Deportivo Santa Bárbara "B" 0.
Sexta División: San Luis "C" 1 (Julia Frigerio), Deportivo Santa Bárbara "B" 1.
Séptima División: San Luis "C" 0, Deportivo Santa Bárbara "B" 3.
Próxima fecha: Ciudad de Campana vs San Luis "C".
Primera G1
Cardenal Newman "D" 2, Asociación Coronel Brandsen 0.
Las Coronelas llevan cuatro partidos sin ganar con un empate y tres derrotas.
Intermedia: Cardenal Newman "D" 1, Asociación Coronel Brandsen 2 (Delfina Arai Fernández y Justina Orejón).
Quinta División: Cardenal Newman "D" 1, Asociación Coronel Brandsen 4 (Delfina Alvárez Fontana -2-, Victoria Heredia Goñi y Naiara Maylen Benítez),
Sexta División: Cardenal Newman "D" 0, Asociación Coronel Brandsen 3 (Paulina López -2- y Julia Laubenheimer).
Séptima División: Cardenal Newman "D" 1, Asociación Coronel Brandsen 6 (Julia Laubenheimer -2-, Carola Carrasco, Sofía Balcedo, Luciana Caruso y Charo Erice).
Próxima fecha: Asociación Coronel Brandsen vs Campana BC "B".
JUEGAN LOS CABALLEROS
Universitario y Santa Bárbara "A" buscarán seguir sumando en el torneo Metropolitano masculino de Primera División, cuando mañana a las 16 visiten a San Martín y Lomas, respectivamente, por la novena fecha.
La "U" viene de vencer a Lomas 6 a 4, en Manuel B. Gonnet, y Santa a Ciudad de Buenos Aires "B" 2 a 1, en la cancha de BACRC.
El resto de los partidos de la jornada lo completan con los siguiente cruces: SAG vs Ciudad de Buenos Aires "A", Mitre vs Ducilo, Quilmes vs Banco Provincia y Ciudad de Buenos Aires "B" vs GEBA; mientras que desde las 15:30 estarán jugando San Fernando vs Hurling, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club, con la televisación de ESPN y Disney + Premium.
Las posiciones de la máxima categoría de Caballeros está con San Fernando 24 puntos, Banco Provincia 22, Ciudad de Buenos Aires "A" 19, Mitre 14, Universitario 14, Ducilo 12, Santa Bárbara "A" 11, Hurling 11, GEBA 8, Quilmes 7, SAG 4, San Martín 3, Lomas 2 y Ciudad de Buenos Aires "B" 1 unidad.
El máximo goleador del actual certamen de Caballeros es Máximo Kiernan (Universitario) con 13 tantos; mientras que lo sigue Juan Pedro Fernández (Santa Bárbara "A") con 8 conquistas.
En lo que respecta a la Primera B1 masculina, Santa Bárbara "B" (7) recibirá a Campana BC (0) y Estudiantes (6) vistará a Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes "A" (15). En la Primera C1, Everton (4) recibirá a Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes "B" (19); mientras que en un adelanto, que se jugó el viernes por la noche Gimnasia superó de visitante a Boca Juniors "B" 4 a 0 con cuatros goles de Joaquín Miguel Bru. Ahora, el conjunto albiazul emparejó la linea de los xeneines en la tabla de posiciones con 14 unidades.
A todo esto también habrá acción en el torneo Metro Damas Domingo. Zona A: Estudiantes "D" (16) vs Olivos (21) y Santa Bárbara "G" (4) vs Regatas Avellaneda (9). Zona B: Universitario "D" (16) vs Deportivo Francesa "B" (5) y Puerreydón (8) vs Albatros (18)
POR MES*
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