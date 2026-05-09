Show de Messi en Canadá: un gol, dos asistencias y un nuevo récord con el Inter de Miami

A 33 días para el comienzo del Mundial, Lionel Messi no detiene su marcha y volvió a dar que hablar en el Inter de Miami. En la victoria por 4-2 ante Toronto FC, la Pulga convirtió un gol y brindó dos asistencias para que su equipo se mantenga en las primeras posiciones de la Conferencia Este en la Major League Soccer (MLS).

Después de un gran comienzo de las Garzas, la jugada del segundo gol se inició con una presunta infracción de Facundo Mura sobre Raheem Edwards. Sin embargo, el lateral del Toronto se quedó tirado en el área y habilitó a todos los futbolistas del Inter de Miami. Como ninguno de los dos equipos tiró la pelota afuera y el árbitro no frenó el partido, Messi recibió solo y, con un toque sutil, dejó a Luis Suárez solo contra el arquero para que ponga el 2-0.

A los 72 minutos, el jugador argentino volvería a dar una nueva asistente. Sergio Reguilón recuperó una buena pelota en campo rival y, tras una gran habilitación de Messi, el lateral español definió con un remate cruzado para estampar el 3-0.

LET’S GOOO! Our captain for the 4th goal ©️💫 pic.twitter.com/sAe7BW6gRv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 9, 2026

De forma inmediata, Messi condujo una contra letal de su equipo que, tras un pase de Rodrigo De Paul al punto de penal, el rosarino definió de primera para el 4-0. De esta manera, en la presente temporada de la MLS, la Pulga convirtió nueve goles y brindó tres asistencias en 11 partidos.

A su vez, con su rendimiento en Canadá, el capitán de la Selección Argentina alcanzó las 100 contribuciones de gol en la MLS entre tantos y pases decisivos. El registro incluye 59 goles y 41 asistencias desde su llegada en 2023. Messi logró esa marca en apenas 64 partidos y se transformó en el futbolista que más rápido consiguió ese número en la liga norteamericana. De esta manera, superó el récord que pertenecía al italiano Sebastian Giovinco, quien había alcanzado esa cifra en 95 encuentros.