VIDEO.- Fuerte choque en La Plata: hay heridos y una persona quedó atrapada dentro de un auto en la Av. 44

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Un impactante accidente de tránsito ocurrió este sábado en la localidad platense de Etcheverry , donde dos vehículos colisionaron violentamente sobre avenida 44 y 217. Como consecuencia del fuerte impacto, cuatro personas sufrieron heridas y debieron ser trasladadas al hospital, mientras que uno de los conductores quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser rescatado por los Bomberos.
Según informaron fuentes policiales, por causas que todavía son materia de investigación chocaron un Peugeot 408 y un Chevrolet Corsa en esa transitada esquina de la zona oeste del partido.
Al llegar al lugar, personal de emergencias encontró a varios ocupantes con traumatismos de distinta consideración. Entre ellos, tres menores de edad que viajaban como acompañantes en uno de los autos, quienes fueron asistidos por médicos del SAME y derivados al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Todos se encontraban conscientes y fuera de peligro.
En tanto, el conductor del otro rodado quedó atrapado dentro del habitáculo debido a los daños provocados por el impacto. Bomberos de Lisandro Olmos trabajaron en un operativo de rescate para liberarlo, tras lo cual también fue trasladado al mismo centro de salud, consciente y sin riesgo de vida.
La Policía preservó la escena y solicitó la intervención de peritos de Policía Científica para determinar cómo se produjo el choque. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la fiscalía de turno.
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