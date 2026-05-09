VIDEO.- Fuerte choque en La Plata: hay heridos y una persona quedó atrapada dentro de un auto en la Av. 44

Un impactante accidente de tránsito ocurrió este sábado en la localidad platense de Etcheverry , donde dos vehículos colisionaron violentamente sobre avenida 44 y 217. Como consecuencia del fuerte impacto, cuatro personas sufrieron heridas y debieron ser trasladadas al hospital, mientras que uno de los conductores quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser rescatado por los Bomberos.

Según informaron fuentes policiales, por causas que todavía son materia de investigación chocaron un Peugeot 408 y un Chevrolet Corsa en esa transitada esquina de la zona oeste del partido.

Al llegar al lugar, personal de emergencias encontró a varios ocupantes con traumatismos de distinta consideración. Entre ellos, tres menores de edad que viajaban como acompañantes en uno de los autos, quienes fueron asistidos por médicos del SAME y derivados al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Todos se encontraban conscientes y fuera de peligro.

En tanto, el conductor del otro rodado quedó atrapado dentro del habitáculo debido a los daños provocados por el impacto. Bomberos de Lisandro Olmos trabajaron en un operativo de rescate para liberarlo, tras lo cual también fue trasladado al mismo centro de salud, consciente y sin riesgo de vida.

La Policía preservó la escena y solicitó la intervención de peritos de Policía Científica para determinar cómo se produjo el choque. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la fiscalía de turno.